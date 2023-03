"Une histoire qui s'est écrite à deux" : Alexandre Couillon décroche une 3ᵉ étoile au Michelin

Sacré en 2016 "cuisinier de l'année" par le Gault et Millau, il avait reçu sa première étoile au Michelin en 2007, puis la deuxième six ans plus tard. Aux côtés de son épouse, il avait repris en 1999, à 23 ans, l'ancien restaurant saisonnier de ses parents à Noirmoutier, qu'il a peu à peu adapté aux exigences d'un restaurant gastronomique.

Né à Dakar, le cuisinier de 47 ans a grandi au Sénégal jusqu'à 7 ans. Ses parents rentrent alors à Noirmoutier, dont ils sont originaires, ouvrir un café-restaurant en face du port. C'est cet établissement, laissé en gérance depuis des années, qu'Alexandre reprend en 1999. Sa situation face au port donne au restaurant le cœur de son identité : le poisson. Les légumes, eux, viennent du potager. Niché sur la pointe de l'île, "La Marine" ne sert que des produits locaux.