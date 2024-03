Quels restaurants gagnent 1, 2 ou 3 étoiles ? Découvrez le palmarès 2024 du guide Michelin

62 étoiles ont été décernées à des restaurants français ce lundi 18 mars, au cours de la cérémonie des étoiles France 2024 du Guide Michelin organisée à Tours. Deux restaurants obtiennent trois étoiles : Le Gabriel - La Réserve Paris et La Table du Castellet (Var), ce dernier établissement décrochant même d'un coup cette triple récompense. 52 chefs et cheffes ont reçu une étoile.

Le palmarès est toujours très attendu par les chefs et les gastronomes du monde entier. Ce lundi 18 mars avait lieu à Tours la cérémonie de remise des étoiles 2024 du guide Michelin. 62 étoiles ont été décernées, dont 52 premières étoiles, huit deuxième et deux troisième étoile. Voici la liste de ces nouveaux restaurants étoilés.

Les nouveaux 3 étoiles

- Jérôme Banctel au Gabriel - La Réserve Paris (Paris 8e)

- Fabien Ferré à la Table du Castellet, Le Castellet (Var)

À 35 ans, Fabien Ferré, à la tête de la Table du Castellet (Var) est devenu le plus jeune chef français détenteur de trois étoiles en France. Autre fait marquant de ce millésime : il a obtenu cette récompense d'un seul coup. "Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge (...), la vie est faite d'échecs, j'en ai eu et là je suis auréolé c'est magnifique, il faut se battre", a-t-il commenté.

Ces deux nouveaux trois étoiles, contre un l'année dernière, portent à 30 le nombre d'adresses triplement étoilées en France, après la rétrogradation il y a deux semaines du restaurant de la famille Meilleur, la Bouitte, en Savoie.

Les nouveaux 2 étoiles

- Benoît Vidal à la Maison Benoît Vidal à Annecy (Haute-Savoie)

- Sylvestre Wahid aux Grandes Alpes à Courchevel (Savoie)

- Ronan Kervarrec à Maison Ronan Kervarrec à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine)

- Frédéric Anton au Jules Verne à Paris (7e)

- Martino Ruggieri à Maison Ruggieri à Paris (8e)

- Alan Taudon à l'Orangerie du George V à Paris (8e)

- Alexandra et Christophe Bacquié au Mas Les Eydins à Bonnieux (Vaucluse)

- Christophe Cussac aux Ambassadeurs à Monaco

Les nouveaux 1 étoile

À Paris : 12 tables dont celle du Ritz avec la cheffe Eugénie Béziat aux inspirations africaines ; Nhome, la monotable en sous-sol du jeune Matan Zaken ; Datil, la table végétale de Manon Fleury ; les sushis de Chakaiseki Akiyoshi ; la table gastro-rustique Géosmine du jeune chef Maxime Bouttier ou Onor, nouveau projet socialement et gastronomiquement engagé de Thierry Marx.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : 9 tables, dont plusieurs en montagne comme l'Alpage à Courchevel (Savoie) ou le Mont-Blanc Restaurant et Goûter dans le Beaufortin avec un ancien pâtissier seul en cuisine, le jeune chef Benoit Goulard. À Lyon : la table écoresponsable de Nicolas Guilloton.

En Bretagne : Louise de Julien Corderoch à Lorient et Ar Men Du de Jérôme Gourmelen à Névez.

Dans le Sud-Ouest : 14 adresses, dont le repaire toulousain Sept de Guillaume Momboisse, la Cueillette d'Oscar Garcia dans la campagne de Corrèze ou Moulin de Cambelong, le quatre mains d'Emilie et Thomas Roussey à Conques-en-Rouergue (Aveyron).

Provence-Alpes-Côte d'Azur : La maison à Mandelieu du chef Bessem Ben Abdallah, le Feuillée au Couvent des Minimes dans le Lubéron ou La Terrasse à l'Hôtel Cheval Blanc à Saint-Tropez.

Ailleurs : une étoile en Corse à La Verrière et une seule pour l'Est avec le K à Montenach en Moselle et Bacôve à Saint-Omer dans le Nord, où l’ex-Top Chef Camille Delcroix célèbre le terroir local.

Au total, la sélection de restaurants du Guide Michelin recommande désormais 639 tables étoilées – 30 trois étoiles, 75 deux étoiles et 534 une étoile – réparties à travers toute la France.