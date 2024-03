Trois recettes faciles à faire pour la Saint-Patrick

Ce dimanche 17 mars, les Irlandais du monde entier célèbrent la Saint-Patrick. L'occasion pour vous de cuisiner leurs plats emblématiques. Du salé au sucré, nous vous proposons une sélection de trois recettes faciles à faire à la maison.

Alors que la Saint-Patrick approche à grands pas, il est plus que jamais l'heure de se préparer à cette fête traditionnelle qui célèbre le saint patron de l'Irlande, Saint-Patrick, chaque 17 mars. Tandis que certains se précipiteront dans les boutiques de déguisements de Paris pour trouver la perruque verte parfaite ou le costume idéal de farfadet, d'autres s'attelleront à cuisiner les plats de la gastronomie irlandaise. Nous vous faisons découvrir trois idées de recettes faciles à faire à la maison pour vous mettre aux couleurs de l'Irlande.

L'irish stew

Premier plat incontournable : l’irish stew. Aux confins de la soupe et du plat mijoté, il s'agit d'un ragoût à base de viande d’agneau et composé de pommes de terre, d'oignons et de carottes, et servi avec une tranche de pain noir irlandais, ou brown bread, pour saucer jusqu'à la dernière goutte. L'irish stew demande au moins deux heures à mijoter. Bien que simple et peu attrayant au début, il finit par faire de nombreux adeptes par la richesse de ses saveurs. À noter que l’irish stew possède deux variantes : une à base de mouton et une autre, au bœuf. De quoi varier les plaisirs !

Pour réaliser cette recette, vous aurez donc besoin pour quatre personnes :

- 1 kg de sauté d'agneau coupé en morceaux

- 3 carottes

- 5 oignons

- 2 kg de pommes de terre

- 1 fond de veau

- Thym, sel et poivre

Voici les étapes de préparation (environ 30 minutes) :

1/ Préchauffer le four à 185 °C.

2/ Éplucher les pommes de terre, les carottes et les oignons.

3/ Tailler les pommes de terre en lamelles fines avec une mandoline. Couper les carottes en rondelles. Émincer les oignons finement.

4/ Mettre une première couche de pommes de terre dans le fond d'un plat, avec des carottes et des oignons, puis ajouter des morceaux d'agneau par-dessus. Salez, poivrez et ajoutez du thym. Répéter cette opération une seconde fois. Finissez par une dernière couche de pommes de terre.

5/Délayez le fond de veau avec de l'eau en quantité suffisante pour recouvrir toute la préparation.

6/ Enfourner pendant 2 h 15.

Le colcannon

Facile à préparer, économique et nourrissant, le colcannon est une épaisse purée de pommes de terre et de chou, vert ou frisé, cuisinée au beurre, au lait et avec des oignons. Pour encore plus de gourmandise, certaines familles y ajoutent de la crème fraîche, du jambon, du bacon ou de l’agneau. La tradition veut que l'on cache une pièce de monnaie propre dans la purée. La pièce en question portera chance à quiconque la retrouvera dans son assiette.

Pour réaliser cette recette, vous aurez donc besoin pour quatre personnes :

- 1 kg de pommes de terre farineuses (à purée)

- 1 chou vert moyen

- 2 oignons moyens

- 30 g de beurre

Voici les étapes de préparation (environ 45 minutes) :

1/ Couper le chou en 4, retirer le cœur dur à la base, laver soigneusement et bien égoutter.

2/ Couper finement les quartiers (émincer). Hacher les oignons épluchés.

3/ Cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient très tendres. Les écraser grossièrement en purée.

4/ Dans une poêle, faire blondir les oignons, puis ajouter le chou émincé et laisser suer jusqu'à ce que tout soit tendre.

5/ Saler et poivrer, ajouter le chou à la purée avec un bon morceau de beurre, du persil, et servir bien chaud.

Les cupcakes de la Saint-Patrick

Ah la folie des cupcakes… Cet engouement a contaminé de nombreux pays, mais la particularité des cupcakes irlandais, c'est la pointe d'alcool qui y est ajoutée. Une recette à base de chocolat, de Bailey’s et de Guinness, avec une touche de vert pour mieux fêter la Saint-Patrick. N’hésitez pas à jouer d’imagination sur la déco !

Pour réaliser cette recette, vous aurez donc besoin pour huit cupcakes :

- 150 g de farine

- 150 g de sucre

- 120 g de beurre

- 45 g de cacao en poudre

- 1 yaourt nature

- 1 œuf

- 2/3 d’un sachet de levure chimique

- sel

- 125 ml de bière noire (Guinness)

Glaçage :

- 60 g de beurre

- 200 g de sucre glace

- 60 ml de crème de whisky (Bailey’s)

- quelques gouttes de colorant alimentaire vert

Voici les étapes de préparation (environ 45 minutes) :

1/ Préchauffez votre four à 180 °C.

2/ Dans un saladier, battez l’œuf, le beurre et le sucre.

3/ Ajoutez la farine, le cacao, la levure et le sel. Bien remuer.

4/ Ajoutez ensuite le yaourt et la Guinness.

5/ Remuez jusqu’à obtention d’une pâte lisse, mais pas liquide (ajoutez de la farine au besoin).

6/ Placez la préparation dans des moules en silicone spécial cupcake.

7/ Enfournez ensuite durant 25 minutes.

8/ Pendant ce temps, préparez le glaçage en battant ensemble le beurre, le sucre glace, la crème de whisky et le colorant alimentaire vert.

9/ Placez le glaçage dans une poche à douille et décorez chaque cupcake une fois cuit.

10/ Ajoutez des décorations en sucre à votre souhait.