Pourquoi vous devriez éviter absolument cette sauce consommée régulièrement ?

Le ketchup n’a aucune valeur nutritive et contient de nombreux ingrédients dangereux pour notre santé. Le ketchup est fabriqué avec une quantité généreuse de sirop de maïs génétiquement modifié. Fait maison, ce condiment peut devenir sain, retrouvez notre recette en fin d’article.

Les enfants (et pas seulement) en raffolent ! En France, 45 % des foyers consomment du ketchup, contre 97 % aux États-Unis. Durant l’année 2021, 200 millions d’Américains ont consommé le condiment, mis au point par Henry John Heinz à la fin de XIXe siècle, pour un revenu total de 551 millions de dollars. Pourtant, cette sauce à base de tomates et d’oignons est loin d’être aussi bonne que certains semblent le croire. Du moins, sur le plan nutritionnel. Si ce condiment contient peu de fibres, de protéines, vitamines et minéraux, il est cependant chargé en sirop de maïs à haute teneur en fructose, mais aussi de sel, de vinaigre et éventuellement des additifs type édulcorant, dangereux pour notre santé.

Consommé régulièrement, le ketchup peut être responsable de problèmes vasculaires

Si le ketchup ne contenait que de la tomate, des oignons et du vinaigre, personne n’aurait tiré la sonnette d’alarme sur ce condiment très apprécié. Néanmoins, ces ingrédients sont associés à du sirop de maïs génétiquement modifié à haute teneur en fructose. Il s’agit d’un sucre transformé qui a été associé à de nombreux problèmes cardiovasculaires. D’après l’OMS, il est susceptible de renfermer des traces de mercure contenues dans le glucose-fructose. Lorsque le ketchup n’en contient pas, il peut être remplacé par du sucre de canne, tout aussi mauvais s’il est consommé en excès. En plus de favoriser une prise de poids, le sucre augmente le risque de développer du diabète, des maladies cardiaques, certains cancers et peut être responsable de déséquilibres intestinaux. Le ketchup de certaines marques contient également du vinaigre distillé en provenance des maïs OGM cultivés sous pesticides et produits chimiques toxiques. Vous l’avez compris, il est préférable de préparer sa sauce tomate maison !

La recette pour un ketchup maison sain et gourmand

Les plats et condiments industriels ont tant de succès, car ils nous permettent de gagner du temps en cuisine. C’est un fait, mais passer des heures aux fourneaux nous permet de limiter les risques de développer des maladies, et donc de gagner en temps de vie. Pour deux flacons de ketchup faits maison, prenez deux tomates, deux oignons, deux gousses d’ail, du sel, du poivre, de l’huile d’olive, du vinaigre, du sucre de canne et en option, deux clous de girofle. À feu vif, faites cuire 25 minutes vos tomates, vos oignons et vos gousses d’ail coupées grossièrement. Passez le tout au moulin à légumes, grille fine, pour obtenir un coulis. Versez la préparation dans une casserole, à laquelle vous ajoutez le vinaigre et les épices. Trois quarts d’heure de cuisson vous permettront d’obtenir une consistance sirupeuse. Ajoutez le sucre et remettez sur le feu pendant 1/4 d'heure. Le ketchup est prêt, vous n’avez plus qu’à le verser dans des bocaux et à les laisser trois à quatre jours au frigo avant consommation. La sauce tomate peut être conservée jusqu’à trois mois au frais.