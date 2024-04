La pistache américaine : un antioxydant méconnu pour lutter contre le vieillissement prématuré

Peu calorique, la pistache américaine est un concentré de vitamines qui nous veut du bien. Ce petit fruit à coques fait partie des aliments les plus riches en antioxydants qui protègent nos cellules contre les radicaux libres. Une portion de 49 pistaches par jour suffit pour faire le plein de protéines, de fibres, de potassium et de minéraux.

Quand on parle d’aliments antioxydants, on pense aux myrtilles, aux grenades, aux cerises. On oublie souvent de citer la pistache. Pourtant, selon une nouvelle étude menée par l’université de Cornell, cette petite pépite verte possède des capacités antioxydantes très élevées.

Les pistaches pour protéger les cellules contre les radicaux libres

Les antioxydants, c'est quoi ? Ce sont des substances qui permettent de protéger les cellules de notre organisme contre les radicaux libres, ces molécules instables qui favorisent le vieillissement. Elles neutralisent leurs effets néfastes. De ce fait, en consommant des aliments riches en antioxydants, on permet à l'organisme de mieux se défendre contre les radicaux libres. On trouve des antioxydants naturels dans les vitamines, dans les minéraux ou encore dans les flavonoïdes. La pistache possède une très grande variété de composés phytochimiques comme les vitamines E, les caroténoïdes, les phénols et justement les flavonoïdes.

D'après Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne nutritionniste à Paris, "la pistache est incroyablement riche en bénéfices nutritionnels ! Une portion de 49 pistaches par jour suffit à fournir protéines, fibres, potassium, minéraux et vitamines, acides gras insaturés et désormais, nous en avons la certitude : antioxydants". Ainsi, grâce à sa richesse nutritionnelle, la pistache américaine, intégrée dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, permet de contribuer à réduire le risque de maladies chroniques, à maintenir le bon fonctionnement de l'organisme, peut ralentir la croissance des cellules tumorales et contribue à une bonne santé cardiovasculaire.

La pistache, une alliée santé et... beauté !

La pistache américaine représente une alternative très intéressante aux protéines animales. Elles sont d'une grande aide à la récupération après un effort physique intense. Parce qu'elles sont riches en fibres, les pistaches permettent de rétablir le transit intestinal. Elles ont aussi un indice glycémique faible, en consommer permet de limiter les fortes variations de la glycémie et de réguler les pics. Très peu caloriques, elles sont aussi rassasiantes, ce qui fait de la petite pépite verte, une alliée dans le cadre d'un régime pour une perte de poids.

Enfin, la pistache est aussi une amie qui veut du bien à nos cheveux et à notre peau, car elle apporte les micronutriments nécessaires à ralentir les évolutions naturelles du vieillissement, comme les cheveux blancs ou la peau qui se fragilise. Riche en cuivre, en zinc, elle booste la synthèse de la mélanine et renforce la kératine. Son pouvoir antioxydant prévient aussi les taches de vieillesse. En résumé, consommer des pistaches, c'est marier une alimentation saine et le plaisir des papilles.

De nombreuses marques commercialisent les pistaches American Pistachio Growers (Carrefour, Auchan, Vico, etc.). Certaines les proposent non salées, d’autres grillées, etc. L’origine est généralement indiquée au dos du paquet.

Comment préparer un Smoothie Salade et pistaches pour faire le plein de vitamines ?

Pour cette recette, il vous faut :

150 g de laitue hachée grossièrement

1 avocat

1 banane

1 pomme verte

2 citrons verts pressés

400 ml de thé vert refroidi

50 g de pistaches américaines décortiquées

1 cuillère à café de poudre de matcha

Faites bouillir de l'eau et infuser le thé vert. Laissez-le refroidir quelques minutes. Coupez la pomme en quatre, l'avocat en deux, épluchez la banane, pressez le jus de citron. Incorporez tous les ingrédients dans un mixeur afin de réduire le tout en purée et d'obtenir un mélange crémeux. Mettez le smoothie au frais avant de déguster !

