La pistache américaine, une graine de star !

Avec un profil nutritionnel sain, la pistache américaine est un snack qui fait du bien à l’organisme. Riche en protéines, en fibre et peu calorique, elle s’inclut dans un régime sain et équilibré. Consommée crue ou grillée, elle permet également de réduire la consommation de viande.

Elle contient du cuivre, de la vitamine B6, du phosphore et c'est une mine de protéines, la pistache américaine est une véritable petite bombe énergétique et nutritionnelle qui nous veut que du bien. Produite en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique, cette petite graine est peu calorique et antioxydante, faisant d'elle une alliée pour prendre soin de notre corps et de notre peau.

Du Moyen-Orient aux États-Unis

Originaire du Moyen-Orient, la pistache pousse depuis des milliers d’années. La légende raconte que la reine de Saba en raffolait et qu’elle souhaitait que la totalité de la production perse soit destinée à elle-même et à sa cour. La petite graine voyage en Europe et ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que la pistache traverse l’Atlantique, importée notamment par les immigrants du Moyen-Orient. Les États-Unis commencent à cultiver la pistache dans les années 30 dans la région de la Californie et la première récolte commerciale a lieu en 1976. C’est un véritable succès. Aujourd’hui, la Californie, l'Arizona et le Nouveau-Mexique représentent 100 % de la production commerciale de pistaches aux États-Unis.

Un aliment à privilégier dans le cadre d'un régime végétarien

L'OMS recommande d'intégrer trois fruits secs par jour à leur alimentation. Pourquoi ? Parce que ces aliments sont riches en acides gras saturés. Et s'il y a un champion dans la catégorie fruits secs, c'est la pistache américaine qui, au même titre que l'huile d'olive, contient des acides gras insaturés et monoinsaturés, permettant de maintenir un bon taux de cholestérol dans l'organisme. Considérée comme une protéine complète d'origine végétale, tout comme le quinoa ou le soja, la pistache peut jouer un rôle clé dans l'entretien de la masse musculaire. Et puisqu'elle comporte les neuf acides aminés essentiels, elle remplace parfaitement la protéine animale, faisant d'elle, un aliment privilégié pour celles et ceux qui souhaitent réduire ou arrêter de consommer de la viande dans le cadre d'un régime végétarien.

49 pistaches par jour !

Malgré sa petite taille, la pistache américaine est un concentré de nutriments. C'est aussi la seule protéine végétale qui se consomme aussi bien crue que cuit ! Idéale pour celles et ceux qui n'ont pas très envie de cuisiner. Qu'elles soient crues ou cuites, ces petites noix vertes ont d'ailleurs une meilleure qualité que les pois, de haricots, de riz cuit en matière de protéines. Très peu calorique, il suffit d'en consommer 28 grammes pour en ressentir ses effets et ses bienfaits, soit 49 pistaches. De quoi en faire une alliée santé !

De nombreuses marques commercialisent les pistaches américaines (Carrefour, Auchan, Vico, etc.). Certaines les proposent non salées, d’autres grillées, etc. L’origine est généralement indiquée au dos du paquet.

Comment cuisiner une panzanella à la vinaigrette de pistaches ?

Pour cette recette, il vous faut :

Pour la vinaigrette de pistaches :

3/4 tasse (160g) d'huile d'olive

1/2 tasse (110g) de vinaigre de cidre de pomme

2 c. à s. de vinaigre balsamique

1 c. à s. de moutarde de Dijon

1/4 d'oignon

Sel et poivre

1/4 tasse (30g) de pistaches américaines grillées et salées

Pour la salade :

Pain français coupé en cubes

4 c. à s. d'huile d'olive

1 tasse (200g) de morceaux de tomates

1 tasse (200g) de gros poivrons rouges et jaunes coupés en dés

1 tasse (200g) de gros concombres coupés en dés

1 tasse (20g) de feuilles de basilic hachées

1/4 tasse (10g) d'oignons rouges tranchés finement

1 tasse (125g) de pistaches américaines grillées et salées

Sel

On commence par mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette dans un bol jusqu'à obtenir une consistance lisse. On ajoute un peu d'eau ou du vinaigre de cidre pour fluidifier. Dans une poêle, on fait revenir le pain avec de l'huile d'olive. On ajoute un peu de sel et on remue jusqu'à ce que les morceaux soient bien grillés. On retire du feu. Dans un bol, on ajoute les légumes, les pistaches américaines, le pain et les herbes aromatiques, on verse la vinaigrette, on mélange et il ne reste plus qu'à déguster !

