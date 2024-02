Le petit salé aux lentilles : comment le cuisiner version vegan ?

Plat traditionnel auvergnat, le petit salé aux lentilles se revisite facilement en version vegan. Pour accompagner les lentilles et les carottes, on remplace la viande de porc par une alternative végétale. Et pour donner du goût à cette recette savoureuse, il suffit d’appliquer quelques astuces en cuisine.

Le petit salé fait partie de notre patrimoine culinaire français. Mais savez-vous d’où il tire son nom ? Le terme désigne les morceaux de viande de porc conservés dans le sel pour les cuisiner ensuite. Le plat le plus connu reste celui avec les lentilles. Bien que savoureux, le petit salé n’a rien d’indispensable puisqu’il peut laisser sa place à du tofu fumé.

Quels sont les ingrédients d’un petit salé aux lentilles végétarien ?

Venu tout droit de Chine, le tofu fait le bonheur des végétariens, notamment pour ses qualités nutritives. Riche en fer et en protéines végétales, il se révèle un excellent substitut à la viande. Neutre en saveur, le tofu nature ne permet pas de relever un plat comme le petit salé aux lentilles. En revanche, le tofu fumé a tout pour plaire puisqu’il ajoute un petit goût salé. Et ce, tout en conservant la même texture.

Les autres ingrédients de la recette restent les mêmes. Au niveau des lentilles, il vaut mieux les choisir vertes, car les autres sont plus fragiles à la cuisson. Enrichissez les produits phares avec des rondelles de carottes, un oignon et une gousse d’ail. Et pour donner du goût, rien de tel qu’un bouquet garni.

La recette du petit salé aux lentilles avec du tofu fumé

Pour quatre couverts, deux carottes, un oignon et une gousse d’ail suffisent. Épluchez et coupez les légumes. Hachez l’oignon et la gousse d’ail. Puis, rincez 300 grammes de lentilles.

Dans une casserole, on verse un filet d’huile d’olive et on ajoute l’oignon. Laissez colorer pendant deux minutes en remuant. Les carottes, l’ail et les lentilles rejoignent ensuite la casserole. Mélangez avant d’introduire le bouquet garni.

Couvrez d’eau à hauteur et laissez mijoter à découvert. Profitez du temps de cuisson (environ 20 minutes) pour couper en cubes les 300 grammes de tofu fumé. Versez un filet d’huile dans une poêle et faites griller les cubes pendant trois à quatre minutes.

Bien préparer les lentilles pour réussir la recette

Pour préparer une alternative vegan aux petits oignons, il faut anticiper. La veille, rincez les lentilles et faites-les tremper dans un bol d’eau. Lorsque le moment est venu, on les égoutte et on les rince.

Surveillez de près les lentilles lors de la cuisson. Il est préférable de sous-cuire légèrement pour éviter de se retrouver avec de la purée de lentilles, des grains explosés et une texture farineuse en bouche. On privilégie le feu doux et une cuisson qui n’excède pas vingt minutes.