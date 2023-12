Les 5 plats traditionnels de nos régions les plus insolites ou inattendues pour Noël

La dinde traditionnelle de Noël remonte au XVIe. En Provence, la viande n’a pas sa place à table. Sur l’île de la Réunion, le curry indien a une place de choix.

À l’approche des fêtes de Noël et du grand festin, vous vous demandez souvent ce que vous allez préparer ou manger chez vos proches. Si pour de nombreux Français la dinde de Noël est un incontournable, il est bon de savoir que les rituels diffèrent selon les régions. En métropole, le choix de la dinde est une tradition qui remonte à la fin du XVIe siècle, à l'initiative du souverain du Saint-Empire de l'époque, Charles-Albert de Bavière. À l’époque, cette volaille était encore peu répandue en Europe.

Mais au fil du temps, dans nos belles régions, toutes plus riches de leur culture les unes que les autres, les plats traditionnels ont quelque peu changé. Voici cinq plats traditionnels de nos régions les plus inattendues ou insolites.

Pas de viande en Provence

Dans le Sud de la France, le gros repas de Noël se fait sans viande, mais n’en est pas moins copieux. Si les treize desserts provençaux sont aussi une tradition, pour le dîner, sept plats sont mis à l’honneur. Les sept plats représentent les sept plaies du Christ. Les mets sont constitués exclusivement de produits du terroir, variables que l’on soit près de la côte ou dans l'arrière-pays. Et cela commence par l'aigo boulido (eau bouillie à l'ail en provençal), suivi de divers plats de poissons comme la morue à la raïto (sauce provençale aux tomates) et les épinards aux escargots. Ce qui importe en Provence, c’est surtout la mise en scène : une table dressée sur trois nappes où sont déposées trois bougies, en guise de symbole religieux pour rappeler Sainte-Anne (la grand-mère), la vierge Marie (la mère), et Jésus-Christ (l’enfant).

Du boudin dans les Ardennes ?

Les Ardennes, c’est aussi la Belgique ! Et dans le sud du pays belge, le boudin de Noël garde une place de choix dans tous les repas de fêtes. Et dans les Ardennes, c’est la même chose. Pour les fêtes de Noël, la dinde traditionnelle laisse place à une cassolette de boudin à la moutarde à l’ancienne. Dans la région, c’est un incontournable, à accompagner de choux verts. Et pour agrémenter le tout, n’hésitez pas à servir une bière d’Abbaye du coin à vos convives. Une Abbaye d’Orval ou de Rochefort fera l’affaire.

En Lorraine, le cochon de lait a une place de roi

Plat traditionnel lorrain, le cochon de lait reste idéal pour un repas de fêtes. Désossé, ficelé et jeté dans un bouillon très parfumé, le cochon est ensuite dégusté en gelée après refroidissement. Servi avec du vin rouge sec, comme du Saint-Émilion ou du Côte-Rôtie, ce plat typique de la Lorraine envoûtera vos invités.

Pas de dinde, mais un chevreau sur l’île de Beauté

En Corse, un cabri fait office de dinde de Noël. Le biquet, né une quarantaine de jours plus tôt, doit avoir été nourri exclusivement au lait maternel. Pour les fêtes de fin d’année, il est de préférence rôti au four ou cuit à la broche. Toujours servis accompagnés de polenta, les abats seront présentés sous forme de brochette : la "rivia" ou "curatella" selon l'endroit où vous vous trouverez dans l'île de Beauté.

Et du côté de l’océan Indien ?

Il n’y a pas qu’en métropole que les traditions de Noël diffèrent des autres. Dans le département français de l'océan Indien, sur l’île de La Réunion, un plat unique et typique des îles est servi pour le grand buffet de Noël : le Cari à la langouste, au civet d’oie ou de dinde pour les fêtes. Une préparation à base de curry indien : la seule poudre utilisée dans le cari est celle de la racine du curcuma. Il est souvent accompagné de riz, d’haricots blancs ou rouges et de rougail à la mangue pimentée.