Les bienfaits des aliments fermentés pour les enfants

Les bienfaits des aliments fermentés sur la santé des enfants sont multiples ! En plus de décupler leurs propriétés nutritives (vitamines, sels minéraux...), la fermentation améliore la digestibilité des aliments et leur assimilation. En ce qui concerne les légumes par exemple, les fibres des végétaux fermentés sont moins irritantes pour les intestins. De ce fait, on évite les maux de ventre et les heures passées sur les toilettes. Les probiotiques préviennent aussi la diarrhée associée à une prise d’antibiotiques et réduisent les symptômes des coliques. Sur le long terme, une consommation d’aliments fermentés améliore aussi l’état de santé du microbiote. C’est grâce au procédé de fermentation de ces dits aliments que certaines substances nocives, comme l’acide phytique des céréales complètes, sont détruites. Les nitrates, les pesticides et les mycotoxines sont partiellement éliminés ou décomposés.