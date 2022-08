Les glaces "diététiques" sont-elles réellement meilleures pour la santé ?

Sophie Daudon a monté son entreprise spécialisée dans ces nouvelles glaces, sans gluten ni lactose et forcément sans sucre. "Il n'y avait pas de dessert sans conséquences sur le poids. Je me suis dit que j'allais en créer un qui réconcilie plaisir et diététique", explique-t-elle à TF1. Alors quel est le secret ? Remplacez tout d'abord la crème par de l'huile de tournesol, un ingrédient plus gras. Utilisez ensuite du lait d'amande à la place du vache. Et enfin, oubliez le sucre pour du sirop d'agave. "Il a la particularité d'avoir 30% de calories en moins", souligne la créatrice de "Mes petites folies".

Autre spécialité glacée très en vogue : la glace dite "hyperprotéinée". Arrivée dans les supermarchés il y a deux ans, en provenance des Etats-Unis, elle promet de diviser les calories par deux, en comparaison à un pot classique. Une promesse qui séduit les gourmands en quête du corps parfait.