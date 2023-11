Limiter le gaspillage alimentaire : nos recettes zéro déchet faciles à réaliser

Chaque année, chaque Français jette plus de 30 kilos de déchets alimentaires. Avec un peu d'inventivité, on peut réaliser des bons petits plats en limitant le gaspillage alimentaire. Constance nous livre une recette salée et une sucrée pour un menu zéro-déchet.

On connaît tous l'adage "rien ne se perd, tout se transforme". En cuisine, c'est pareil. Pourtant, on gaspille beaucoup d'aliments derrière les fourneaux. Et en période d'inflation, on a tous envie de faire quelques économies. Constance nous montre comment réaliser deux recettes pas chères, gourmandes, garanties zéro-déchet. Au menu : une tarte automnale et des cookies aux chocolats et fruits secs.

Quels ingrédients pour notre tarte automnale anti-gaspi ?

Pour la pâte sablée maison :

- 250 g de farine

- 125 g de beurre salé

- 1 œuf

- de l'eau

Pour la garniture :

- une fondue de verts de poireau

- des champignons en persillade

- du gorgonzola

Quels ingrédients pour nos cookies anti-gaspi ?

- 170 g de sucre cassonade

- 170 g de beurre au sel de Noirmoutier

- 2 œufs

- 300 g de "farine anti-gaspi" au pain rassis

- 1/2 sachet de levures chimiques

- 3 carrés de chocolat et des restes de fruits secs d'un apéro

Comment préparer la tarte automnale de Constance ?

Les poireaux sont de saison et ils regorgent de vitamines, de nutriments et d'anti-oxydants. Mais, contrairement à ce que l'on pense, c'est le vert des poireaux qui en contient le plus et celui qu’on a tendance à jeter. Justement, Constance utilise cette partie du légume pour préparer sa tarte automnale.

Commencez par couper les poireaux. Rincez le vert à l'eau claire. Émincez-les et faites-les revenir dans une poêle afin de réaliser une fondue. Ajoutez une bonne cuillère à soupe de crème pour donner une texture crémeuse et onctueuse. Versez la garniture sur la pâte sablée déposée sur un plat à tarte et ajoutez des champignons en persillade ainsi que des morceaux de gorgonzola pour plus de gourmandise.

Mettez la tarte au four à 180° pendant 15 minutes.

Comment préparer les cookies anti-gaspi de Constance ?

Il vous reste du pain, mais celui-ci est rassi et particulièrement dur ? Il n'est pas perdu, au contraire, on peut le passer au mixeur afin de le transformer en farine. C'est l'une des astuces anti-gaspi de Constance pour réaliser ses cookies. Pour cela, passez au mixeur 300 g de pain pour obtenir une poudre fine. Mélangez le beurre, le sucre, les œufs et la farine. Ajoutez les morceaux de chocolat. Si vous avez un reste de fruits secs d'un apéro, vous pouvez les ajouter. Réalisez des petits tas que vous disposez sur une plaque et on met au four pendant une dizaine de minutes à 180 °C.

L'astuce de Constance pour ne pas jeter les radicelles de poireaux

Ces petites racines sont aussi comestibles. Il est possible de les cuisiner. Faites tremper les radicelles dans de l'eau durant une dizaine de minutes pour bien les nettoyer. Mettez-les dans une casserole et ajoutez de l'huile. Faites-les frire quelques minutes, sans oublier de saler et de poivrer. Vous pourrez ensuite les grignoter à l'apéro, agrémenter une soupe ou même les servir en salade !