Miel : attention aux pratiques douteuses et aux produits importés

C’est un des ingrédients les plus basiques de notre alimentation que l’on retrouve dans toutes les gastronomies. La consommation de miel existait dans les cultures les plus anciennes à travers le monde. En France, il en est consommé plus de 40 000 tonnes par an. Il faut dire qu’en plus de sa douceur, sa formule est simple. Pour faire du miel, il suffit d’avoir des abeilles. On ne vérifie donc pas toujours la provenance. C’est pourtant une erreur. Selon une enquête de la Commission européenne publiée au printemps 2023, près de la moitié du miel provenant de l’extérieur de l’Union européenne serait frauduleux. Et même les grandes marques se livrent à des pratiques légales, mais néanmoins peu claires pour le consommateur lorsqu’il s’agit de la provenance du miel.