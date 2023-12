Mont d'Or vs Raclette, qui gagne le match ?

Le Mont d’Or est moins gras et moins salé que les fromages dits d’hiver. Le fromage à raclette est l’un des plus riches en lipides et en calcium. Ces deux variétés sont riches en zinc et sources de vitamines B2, B9 et B12.

Les Français et le fromage, c’est une véritable histoire d’amour ! Nous faisons partie des plus gros consommateurs au monde, avec plus de 27 kg par personne et par an. Cet amour pour les produits laitiers transformés équivaut à plus de 850 000 tonnes de fromages vendus au détail. Avec de telles quantités ingurgitées, le débat Mont d’Or vs fromage à raclette est largement justifié ! Alors, comme les distinguer, et surtout, lequel choisir ?

Gras, léger en bouche et fondant, le fromage à raclette est un incontournable

Lors d’une raclette, on peut naturellement utiliser plusieurs types de fromages. Certains apprécient de faire fondre du maroilles, du livarot, du Mont d’Or, d’autres du morbier, tandis que les adeptes ne jurent que par le fromage dit à raclette. Il s’agit d’une pâte mi-dure fabriquée à partir de lait de vache. Selon la méthode de fabrication, une fois chaud, le fromage peut être plus ou moins fondant. Deux d’entre eux bénéficient d’un label : l’AOP Raclette du Valais pour celui qui est d’origine suisse et IGP Raclette de Savoie pour le français. On l’apprécie pour sa texture fondante et sa merveilleuse façon d’envelopper nos aliments dans l’assiette. Comme l’indique son nom, ce fromage est idéal pour la raclette. C’est un incontournable ! Néanmoins, il est riche en lipides et en calcium. Il en contient 630 mg pour 100 g.

Onctueux, moins gras et moins salé, le Mont d’Or est l’alternative parfaite pour se faire plaisir sans culpabiliser

À l’instar du fromage à raclette, le Mont d'Or est naturellement riche en calcium. "ll est nécessaire à de nombreuses fonctions biologiques telles que la contraction musculaire, la coagulation sanguine, la libération d’hormones ou encore l’activation d’enzymes”, rappelle l’Anses. Et bien qu’il soit très fondant, il est moins gras que ce qu’il en a l’air ! 100 g de Mont d’Or équivalent à un peu moins de 300 calories, il est ainsi presque 10 % moins calorique que la moyenne et 5 % moins riche en lipides (24 g pour 100 g de produit). Par rapport à ses équivalents, il est également 28 % moins salé. Côté goût, il est peut-être légèrement moins corsé que le fromage à raclette, mais la différence gustative est minime. Finalement, chacun est libre de se faire son propre avis sur ces deux produits, après tout, on ne va pas en faire tout un fromage !