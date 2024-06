La couleur de la peau de l’avocat donne un précieux indice sur son état de maturation. Le pédoncule du fruit, ainsi que sa texture, permettent de savoir s’il est prêt à être mangé. Des solutions existent pour accélérer le processus de mûrissement de l’avocat.

Pour un guacamole, une salade, ou encore dans un sandwich, l’avocat est sans conteste le fruit d’Amérique centrale et latine le plus consommé par les Français. Mais il n’est pas toujours facile de bien le choisir. Voici donc quelques astuces pour sélectionner au mieux un avocat, de telle sorte à ce qu’il soit parfaitement mûr le jour où vous souhaitez le manger.

La couleur de la peau et la texture de l’avocat

D’apparence, un avocat peut sembler bien mûr, mais il arrive d’avoir de mauvaises surprises à l’ouverture. De quoi vous mettre dans l’embarras ou, au moins, générer une petite déception si vous vous apprêtiez à le consommer. Pour ne plus vous tromper, prenez le temps de bien observer le fruit avant de l’acheter. Et pour cause, la couleur de l’avocat donne une indication sur sa maturité. S’il est vert et brillant, cela signifie qu’il n’est pas du tout mûr. À l’inverse, il est prêt à être mangé lorsqu’il a une peau foncée, presque noire.

Pour vous assurer que le fruit choisi est uniformément mûr, vous pouvez également le presser délicatement avec vos doigts, d’abord près du pédoncule, puis au milieu et enfin en bas. Si vos doigts s’enfoncent légèrement, l’avocat est parfaitement mûr et idéal si vous souhaitez le consommer le jour même. S’il semble s’écraser, c’est qu’il est, à l’inverse, trop mûr et vous risquez donc d’être déçu en l’ouvrant.

Une autre technique, pour savoir si le fruit que vous avez sélectionné est mûr, consiste à ôter son pédoncule. S’il s’enlève facilement et que le trou laissé par cet élément est vert, alors l’avocat est parfaitement mûr et prêt à être mangé. Ce n’est en revanche pas le cas si le pédoncule est difficile à décrocher et si la couleur dissimulée est jaune ou vert très clair. De même, si c’est une couleur brunâtre que vous découvrez, l’avocat ne sera certainement pas mangeable, puisque cela signifie qu’il est trop mûr.

Dans le cas où vous achetez un avocat pour le manger quelques jours plus tard, il est préférable de ne pas le choisir à maturité. N’optez pas non plus pour un fruit à la peau entièrement verte, au risque qu’il n’ait pas le temps de mûrir suffisamment d’ici au jour de la dégustation.

Comment faire mûrir un avocat ?

Si vous constatez que l’avocat que vous avez acheté peine à mûrir, vous pouvez tenter d’accélérer le processus. Placez votre fruit dans un sac en papier, aux côtés, par exemple, d’une banane, d’une pomme ou d’une tomate. Ces aliments vont permettre de faire mûrir l’avocat plus vite, grâce à l’éthylène qu’ils produisent naturellement et qui accélère la maturation.

Vous pouvez aussi disposer le fruit loin de la lumière directe du soleil et à température ambiante, deux facteurs qui favorisent un mûrissement rapide.

Mais, si vous avez besoin d’un avocat urgemment, une solution de secours existe. Il vous suffit pour cela de recouvrir votre fruit de papier aluminium et de le mettre au four une dizaine de minutes à 90 degrés. Une fois le temps écoulé, sortez-le et laissez-le refroidir avant de le déguster. Votre avocat sera alors mûr à point et son goût ne sera aucunement altéré. De quoi impressionner vos invités.