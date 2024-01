Nos astuces pour fabriquer soi-même une levure de boulanger maison

Dans le commerce, la levure boulangère se vend sous forme de petits cubes de 40 g. Mais deux recettes sont totalement faisables à la maison. Vous pourrez garder votre préparation jusqu’à deux semaines au réfrigérateur.

Vous désirez préparer une bonne brioche ou du bon pain, mais vous manquez de levure boulangère ? Fabriquer sa propre levure est à votre portée et nécessite peu d’ingrédients. En grande surface ou dans les commerces spécialisés, vous trouverez des petits cubes de 40 g de levure de boulanger.

Mais qu’est vraiment la levure de boulanger ? Ce sont de minuscules champignons obtenus grâce à un procédé de fermentation. Cette levure vivante est un micro-organisme qui va transformer les sucres en dioxyde de carbone. Et faire ainsi gonfler la pâte et lui donner l’aspect et le goût qu’on lui connaît.

Cependant, si vous ne parvenez pas à vous en procurer ou que vous souhaitez faire votre propre brioche de A à Z, il est tout à fait possible d’obtenir cette levure de façon naturelle en utilisant de la bière ou bien de la pomme de terre.

Une recette à base de bière

Pour réaliser cette recette, vous devrez utiliser 100 ml de bière non pasteurisée, que vous trouverez chez un brasseur artisanal. Il est important de ne pas vous servir d’une bière pasteurisée, autrement votre recette pourrait ne pas fonctionner. Versez-la dans un récipient hermétique.

Ensuite, prenez l’équivalent d’une cuillère à café de sucre pour nourrir la levure, puis ajoutez une cuillère à soupe de farine. Mélangez le tout et versez le mélange dans le récipient avec la bière. Laissez poser une demi-journée, voire une nuit entière, à température ambiante. In fine, vous obtiendrez 50 g de levure fraîche à conserver dans un pot hermétique !

De la pomme de terre pour faire sa levure ?

Cette solution est sans doute la plus pratique, car la pomme de terre fait partie des aliments que nous avons régulièrement à la maison. Choisissez-en une de taille moyenne que vous allez peler et faire cuire dans l’équivalent de quatre tasses d’eau bouillante. Une fois bien ramollie, écrasez votre pomme de terre et ajoutez une grande cuillère de sucre et une autre de sel.

Attendez que la purée refroidisse, puis versez-la dans votre eau de cuisson. Mettez un couvercle et conservez votre casserole telle qu’elle pendant deux jours. Attention, votre préparation doit rester dans un lieu avec une température supérieure à 20°C pour activer la fermentation.

Les conseils d’experts

Les boulangers recommandent de surtout bien respecter les doses de sel et de sucre. En effet, mettre trop de sel pourrait par exemple dessécher la préparation. Aussi, servez-vous d’ustensiles stériles et propres, puisque les bactéries peuvent nuire à votre levure. Vous pouvez conserver votre levure fraîche dans une boîte hermétique au frigo pendant une à deux semaines. Enfin, dernière petite information, le bicarbonate de soude ne remplace pas la levure boulangère, mais la levure chimique sans problème.