Nos conseils pour réussir toutes les cuissons de l’œuf

Deux minutes suffisent pour la cuisson de l'œuf poché ou toqué, mais attention, ce sont les plus difficiles à réaliser. Pour un repas rapide et simple à préparer, optez pour un œuf au plat, à la coque, dur ou pour une omelette. Prêts en quinze minutes maximum, les oeufs brouillés, mollets ou cocottes sont parfaits pour un brunch ou un dîner.

À la coque, poché, mollet ou encore brouillé, chacun a sa préférence pour la cuisson de l'œuf. Mais pour être sûr de la réussir, il faut surveiller sa montre, car tout est une question de précision. Voici nos conseils pour parvenir à la parfaite cuisson de vos œufs.

L’œuf poché, le sophistiqué

Pour réussir votre œuf poché, il vous faudra rester concentré. L’opération est assez rapide, mais un loupé est vite arrivé. Pour commencer, faites bouillir de l’eau dans une casserole et ajoutez-y un filet de vinaigre, qui favorisera la coagulation du blanc d’œuf. Dans le même temps, cassez votre œuf dans un ramequin. Une fois l’eau portée à ébullition, remuez-la au centre de la casserole, de manière à former un tourbillon. Déposez-y votre œuf et laissez-le cuire deux minutes. Munissez-vous d’une écumoire pour ramener les filaments de blanc d’œuf qui pourraient s’échapper, vers le jaune. Utilisez ensuite ce même ustensile pour sortir votre œuf une fois cuit. Il ne vous reste qu’à le savourer avec une tranche de pain ou dans une salade, par exemple.

L’œuf toqué, le plus technique

Pour réaliser un œuf toqué, il est impératif de vous munir d’un toque-œuf. Utilisez-le pour couper le haut de votre œuf, après l’avoir positionné dans un coquetier, la partie la plus arrondie vers le haut. Glissez ensuite un couteau dans la coquille et faites tourner l’œuf de manière à détacher le blanc du jaune. Retirez environ la moitié du blanc de l’œuf et réservez le jaune dans un récipient, sans le casser. Disposez les ingrédients de votre choix à l’intérieur de la coquille, par exemple du fromage, puis remettez le jaune par-dessus. Faites frémir de l’eau dans une casserole et déposez-y délicatement l’œuf, à la surface. Patientez deux minutes, le temps de cuire le blanc encore présent dans l’œuf et retirez-les du feu. Ajoutez-y du sel, du poivre ou quelques herbes de votre choix et votre œuf est prêt.

L’œuf au plat, compagnon de tous les repas

Certains l’aiment au petit déjeuner, d’autres au dîner, l'œuf au plat s’est fait sa place à tous les repas. Pour commencer, faites chauffer une noisette de beurre ou un peu d’huile dans une poêle. Cassez votre œuf et déposez-le délicatement dans votre contenant, en prenant soin de ne pas casser le jaune. Faites cuire trois minutes à feu moyen, jusqu’à ce que le blanc soit cuit. Vous pouvez saler, poivrer et votre œuf au plat est prêt.

L’œuf à la coque, appréciés des petits (mais aussi des grands)

Faites chauffer un grand volume d’eau dans une casserole et plongez-y vos œufs lorsqu’elle est à ébullition. Vous pouvez vous aider d’une cuillère à soupe ou d’une écumoire pour déposer délicatement vos œufs, sans risquer de les casser. Laissez-les cuire trois à quatre minutes, selon la taille de vos œufs, puis retirez-les de la casserole. Placez-les dans des coquetiers et cassez le haut de la coquille, avec un couteau ou un coupe-œuf, si vous en avez un. Salez et poivrez à votre guise et votre repas est prêt. N’oubliez pas les mouillettes pour tremper dans le jaune d’œuf, elles plairont aux petits comme aux grands.

L’œuf mollet, cuit, mais pas trop

Entre l'œuf à la coque et l'œuf dur, il y a le mollet. La technique est la même, mais le temps de cuisson diffère. Commencez par faire bouillir de l’eau dans une casserole et plongez-y votre œuf lorsqu’elle est à ébullition. Munissez-vous d’une cuillère à soupe pour déposer votre œuf dans la casserole, sans le casser. Patientez six minutes puis retirez votre œuf de la casserole et passez-le sous l’eau froide pour stopper la cuisson. Cassez ensuite délicatement la coquille, en prenant soin de ne pas fragiliser votre œuf et éviter qu’il n’éclate. Vous pouvez par exemple le faire rouler doucement sur votre plan de travail afin d'effriter la coquille, pour l’ôter plus facilement. Si votre œuf mollet est bien cuit, il doit être mou. Vous pouvez maintenant passer à la table.

Les œufs brouillés, stars du brunch

Cassez vos œufs dans un récipient et ajoutez-y du sel et du poivre, selon votre goût. Battez le tout légèrement puis transvasez dans une casserole chaude, préalablement beurrée. Faites cuire à feu doux pendant au moins cinq minutes, sans cesser de remuer. Vous saurez que vos œufs sont prêts lorsque votre préparation devient crémeuse. Il vous suffit alors de l’ôter du feu et de déguster.

L’omelette, à agrémenter selon vos envies

Avec des pommes de terre, des champignons, des lardons, il existe mille et une façons d’agrémenter son omelette. Pour la réussir, cassez vos œufs dans un saladier, salez, poivrez et remuez le tout énergiquement, à l’aide d’une fourchette. Une fois vos œufs bien battus, versez les dans une poêle chaude, préalablement beurrée. Laissez-les cuire quatre à cinq minutes, selon la quantité d'œufs que vous avez mis et la taille de votre poêle. Quatre minutes devraient suffire pour une omelette baveuse, cinq si vous la préférez bien cuite. Transvasez ensuite votre omelette dans une assiette et le tour est joué.

L’œuf dur, l’inratable

En salade ou simplement avec de la mayonnaise, c’est sans doute la cuisson la plus communément réalisée. Pour réaliser un œuf dur, rien de plus simple, il vous suffit de faire bouillir un grand volume d’eau dans une casserole. Une fois l’eau portée à ébullition, plongez-y délicatement vos œufs, par exemple en les déposant dans votre casserole à l’aide d’une cuillère à soupe. Comptez huit minutes de cuisson dès la reprise de l’ébullition. Une fois le temps écoulé, passez vos œufs sous l’eau froide, après les avoir extraits de la casserole. Cela évitera qu’ils continuent de cuire. Ôtez la coquille et dégustez.

L’œuf cocotte, le gourmand

Pour cette cuisson, préchauffez votre four à 180 degrés. Pendant ce temps, beurrez un ramequin et mettez-y un peu de crème liquide, du sel, du poivre et des fines herbes. Cassez votre œuf par-dessus, en prenant soin de ne pas fendre le jaune. Mettez un fond d’eau dans un plat et placez-y votre ramequin, de manière à permettre une cuisson au bain-marie. L’eau du plat doit atteindre le milieu de votre ramequin afin de garantir une bonne cuisson. Enfournez le tout et laissez cuire pendant dix à quinze minutes. Votre œuf cocotte est prêt lorsque le blanc est tout juste figé et que le jaune est encore liquide. Là aussi, n’hésitez pas à préparer quelques mouillettes pour savourer votre repas.