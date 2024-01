Odeur, texture, couleur… Comment savoir si votre lait a tourné ?

Des grumeaux peuvent se former dans un lait qui a tourné. Il ne faut pas consommer un lait jaunâtre ou à l’odeur acide. Une bouteille de lait doit être utilisée dans les deux à cinq jours après l’ouverture.

Pour le petit déjeuner ou pour faire un gâteau, il arrive d’ouvrir une bouteille de lait puis de la laisser quelques jours dans le frigo. Et quand revient l’envie d’en boire, on se demande si ce lait est encore bon. Comment le savoir ? Voici quelques techniques pour reconnaître un lait qui a tourné.

La texture du lait

Lorsqu’il est bon, le lait est un liquide parfaitement fluide et blanc. Si vous observez des grumeaux apparaître dans votre bouteille ou dans votre brique de lait, c’est certainement qu’il a commencé à tourner. Si vous avez un doute, vous pouvez également regarder si des grumeaux apparaissent sur les parois. N’hésitez pas aussi à verser un peu de lait dans un verre et à observer de plus près si d’éventuels morceaux se sont formés dans le liquide. Votre bouteille ou votre brique de lait peut aussi gonfler si votre lait est périmé. Auquel cas, il ne faut surtout pas le boire.

L’odeur et la couleur du lait

“La couleur et l’odeur du lait sont d’excellents indicateurs : s’ils changent, mieux vaut éviter de le boire”, indique la diététicienne-nutritionniste Alexandre Murcier, sur Doctissimo. Si votre lait jaunit un peu, ce n’est pas bon signe. Un lait qui commence à tourner devient en effet un peu jaunâtre, voire carrément brun. C’est un indicateur qui montre clairement que votre lait est périmé. De même, si vous sentez une odeur acide ou aigre, alors votre lait a commencé à tourner et il ne faut pas le consommer.

Combien de temps peut-on conserver du lait ?

Certains laits, comme le lait UHT, qui a été stérilisé à haute température, peuvent se conserver longtemps dans leur contenant d’origine dès lors qu'ils n’ont pas été ouverts. La date de durabilité minimale (DDM) inscrite sur l’emballage du lait peut même être étendue de deux mois, si la bouteille n’a pas été commencée. Soyez tout de même vigilant et ne buvez pas ce lait si vous avez détecté une texture, une odeur ou une couleur anormale.

Si vous avez entamé votre brique, alors il faut la consommer dans les jours qui suivent. La durée de conservation du lait pasteurisé ou du lait frais est estimée à deux à trois jours après ouverture. Le lait UHT peut lui être conservé deux à cinq jours après avoir été ouvert, tout comme le lait végétal, qui reste consommable cinq jours après ouverture.

Si vous buvez du lait périmé, il est possible que vous soyez malade par la suite. Cela peut provoquer des troubles digestifs, voire une intoxication alimentaire ou une gastro-entérite. Mieux vaut vérifier quel petit-lait s’offre à vous avant de le boire.