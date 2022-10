Le restaurant Le Domaine Les Crayères à Reims élu "plus belle carte des vins du monde"

C'est une première pour un établissement français. Le Domaine Les Crayères, à Reims, a reçu le titre de la "plus belle carte des vins au monde" par la revue World of Fine Wines (WFW), qui décerne ce prix chaque année depuis 2010. "Largement considéré comme le meilleur restaurant de la région Champagne, le Domaine Les Crayères est devenu le premier établissement français de l'histoire des prestigieux prix annuels à remporter le prix de la meilleure carte des vins de l'année", écrit la revue.

L'hôtel-restaurant rémois, qui a également été élu plus belle carte de "champagnes et de vins pétillants" pour l'année 2022, a été rejoint sur le podium par "l'un des restaurants les plus célèbres des États-Unis", l'Eleven Madison Park de New York, souligne World of Fine Wines.