Olive, Colza, Noix : quelle huile mettre dans son panier pour rester en bonne santé ?

Pour respecter l’équilibre subtil entre oméga 3 et 6, un duo impliqué dans le bon fonctionnement du cerveau et du système cardiaque (lire notre article), encore faut-il glisser la bonne huile dans son caddie. Toujours d’après 60 millions de consommateurs, il est idéal de mélanger l’huile d’olive à d’autres huiles, comme l’huile de noix, de lin ou l’huile de colza. Pauvre en acides gras saturés, celle-ci se compose de 64 % d’oméga 9, plus de 15 % d’oméga 6 et d’environ 10 % d’oméga-3. Souvent décrite comme la meilleure huile pour la santé, elle est idéale pour faire le plein de vitamines, minéraux et acides gras. Pour les fins gourmets, l’huile de sésame à l'avantage d’être savoureuse tout en ayant des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, agissant dans la prévention contre les maladies cardiovasculaires.