Par quels ingrédients peut-on remplacer la matière grasse dans un gâteau ?

Dans un gâteau, la matière grasse a pour principe de lier et d’apporter à la fois de la consistance et du moelleux. Premiers consommateurs mondiaux de beurre, les Français en raffolent puisqu’ils en mangent chacun huit kg par an. Composé d’environ 80 % de matières grasses, le beurre se remplace facilement dans les préparations salées, mais aussi dans les gâteaux.

Star du petit déjeuner, le beurre (ou la margarine) remporte la première place sur le podium des garnitures. La matière grasse se place devant la confiture et la pâte à tartiner.

Plébiscitée le matin, elle reste également une valeur sûre en pâtisserie, en version pommade ou fondue. Certains pensent qu’un gâteau sans beurre n’est pas vraiment un gâteau. Or, il existe des ingrédients qui la remplacent sans problème. Ils représentent une excellente alternative pour ceux qui n’ont plus de beurre dans le réfrigérateur ou qui recherchent une solution moins calorique, ou plus riche en vitamines et nutriments.

Remplacer la matière grasse par des huiles et beurres végétaux

En pénurie de beurre, vous pouvez utiliser à la place des produits laitiers comme le fromage blanc, les yaourts, les petits suisses, la ricotta, etc. Toutefois, il vaut mieux choisir des aliments 0 %.

Pour pâtisser sans matières grasses, il est préférable de se tourner vers les huiles végétales. Parfaites pour remplacer le beurre dans les recettes gourmandes, elles offrent en prime une finition dorée et brillante aux cakes, gâteaux aux yaourts et autres saveurs sucrées.

Attention à bien choisir l’huile végétale. Celle de noix ne supporte pas les hautes températures. En revanche, l’huile de coco, de tournesol, de pépins de raisins conviennent à toutes les recettes. On peut aussi relever un gâteau au citron avec de l’huile d’olive douce.

Utilisé en purée d’amande, le beurre végétal reste une option efficace pour remplacer le beurre dans les cookies ou crumbles. Riche en vitamine E et en acide gras essentiels, il booste les apports nutritionnels. Seul bémol, il pèse autant sur la balance que le beurre.

Peut-on utiliser des fruits et des légumes à la place du beurre ?

Et si au lieu d’ouvrir le frigo, vous alliez faire un tour dans le potager ? Patate douce, avocat, courgette, citrouille, datte, banane, pomme… autant de fruits et légumes qui remplacent les matières grasses dans les gâteaux en leur offrant une texture de rêve.

Pour régaler vos invités avec des muffins et ou des fondants au chocolat, préparez une compote de pomme maison et intégrez-la à la recette en quantités équivalentes au beurre. Cette préparation assure le liant et le moelleux tout en ajoutant une note sucrée.

On peut aussi réduire la banane en purée ou compote afin de l’utiliser comme substitut au beurre ou aux œufs. Si vous avez des lentilles à la maison, mixez-les pour les intégrer à votre gâteau au citron ou à votre fondant au chocolat. Et pour remplacer le beurre dans un brownie, rien de tel que des haricots rouges.

Le tofu soyeux, une alternative idéale pour les végans

Indétectable à la dégustation, le tofu soyeux s’invite dans les recettes sucrées comme substitut aux matières grasses. Cet ingrédient à la saveur neutre ravit tant les végans que les intolérants au lactose. Sa texture crémeuse endosse le rôle de beurre, mais aussi de lait et de crème.

Le tofu soyeux qui présente l’avantage d’être un très bon liant s’avère parfait dans les flans, les mousses au chocolat et surtout les cheesecakes puisqu’il y remplace à la fois le fromage frais et les œufs. Pour ceux qui font attention à leur santé, le tofu soyeux permet de se déculpabiliser devant un bon dessert. Cet ingrédient sain se révèle très pauvre en calories et en lipides.