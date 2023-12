Par quoi remplacer la dinde sur la table du réveillon de Noël ?

Rôtie, farcie ou au marron, la traditionnelle dinde de Noël fait partie des plats incontournables des fêtes de fin d’année. En décembre, les Français mangent l’équivalent de 41 dindes toutes les minutes, d’après le décompte du site Planetoscope. Si cette année, vous aviez dans l’idée de changer un peu vos habitudes, voici des recettes qui changent de la traditionnelle volaille vedette de Noël.

Les fêtes de Noël sont l’occasion de grandes retrouvailles en famille. Alors, pour régaler tout le monde, encore faut-il pouvoir mettre les petits plats dans les grands et choisir des recettes savoureuses et généreuses. Produit star des fêtes, la dinde reste un incontournable de la gastronomie française. Chez un artisan volailler, il faut compter entre 60 et 80€ pour une dinde de 6 à 8 personnes. Mais les habitudes ne sont-elles aussi pas faites pour être changées ? Si vous souhaitez faire plaisir à vos convives en leur servant quelque chose de différent de l’an passé, voici quelques recettes traditionnelles et originales pour changer de la dinde de Noël.

Le chapon, une volaille moelleuse et raffinée

Tout aussi traditionnel que la dinde de Noël, le chapon est un coq d’élevage qui ne s’est jamais reproduit. Tout aussi à la mode, cette volaille à la chair tendre et juteuse peut s’accompagner de pommes dauphines, de fagots de haricots verts ou encore d’une onctueuse purée de céleris. En France, le plus célèbre est le chapon de Bresse, une région située à cheval entre l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. D’ailleurs, elle est la seule volaille à posséder l’Appellation d’Origine Controlée (AOC), et cela, depuis une loi de 1957 qui garantit des pratiques d’élevage bien spécifique. De plus en plus à la mode aussi, le rôti de chapon présente plusieurs avantages. Facile à découper, il peut être cuit la veille du repas de Noël, ce qui permet de passer moins de temps en cuisine le Jour J ! Encore meilleur, le rôti de chapon farci, aux morilles ou aux cèpes, ravira les papilles des plus gourmands, accompagné de légumes de saisons et pommes de terre grenailles, par exemple.

Quelles viandes pour changer de la dinde de Noël ?

Si vous aimez la viande, de nombreuses options s’offrent à vous. Certains se tournent vers le gibier en servant de la biche, une viande qui se cuisine en rôti ou en pavé avec, souvent, une sauce au vin rouge. Autre possibilité, cuisiner un lapin en cocotte, aux pruneaux ou à la moutarde ! Papillote de lapin aux cèpes et au foie gras, râbles de lapin à l’orange, lapin rôti aux marrons… Avec ces différentes recettes, vous surprendrez vos convives à coup sûr ! Pour les adeptes du fromage et celles et ceux qui ne veulent pas s’embêter en cuisine, pourquoi ne pas opter pour la raclette, le plat de l’hiver par excellence ? Avec le poêlon disposé au milieu de la table, vous gagnerez en convivialité ! Au rayon des recettes réconfortantes, la fondue savoyarde ou bourguignonne pourrait également remporter de nombreux suffrages. Que vous partiez sur de la viande, du poisson ou encore des recettes végétariennes, à Noël, l’important est de vous faire plaisir et pourquoi pas aussi, d’oser surprendre vos invités !