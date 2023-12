Nos cinq astuces pour faire bouillir de l’eau plus vite

Pour faire bouillir de l’eau plus rapidement, il est conseillé de se munir des bons ustensiles. Faire chauffer de l’eau dans une bouilloire vous fera gagner du temps. Entretenir vos appareils de cuisson optimisera leur performance.

Qui n’a pas déjà choisi de cuire des pâtes pour se faire à manger rapidement ? Mais dans ces moments-là, faire bouillir de l’eau peut paraître d’une lenteur infinie. Que ce soit pour des pâtes, du riz ou encore des légumes, il est souvent nécessaire de porter un grand volume d’eau à ébullition. Comment faire pour accélérer la chauffe ? Voici cinq astuces.

1-Choisir la bonne casserole

Qu’il s’agisse de cuire des pâtes ou des légumes, être bien équipé vous fera gagner du temps. L’idée est d’adapter la taille de votre casserole à la quantité d’ingrédients que vous allez y mettre. Plus vous optez pour une grande casserole, plus l’eau sera longue à bouillir. Si sa taille n’est pas justifiée par rapport à la proportion d’aliments que vous souhaitez cuire, il est conseillé de prendre une casserole plus petite.

2-Mettre un couvercle

En plus d’avoir la bonne casserole, disposer d’un couvercle sur votre contenant vous aidera à faire bouillir de l’eau plus rapidement. Cela permettra de concentrer la chaleur et d’empêcher la vapeur de s’évacuer. Selon l’Ademe, l’agence de la transition écologique, cela permettrait d’économiser 25 % d’énergie à chaque chauffe. Une astuce écologique en plus d’être un gain de temps.

3-Utiliser une bouilloire

C’est la technique la plus efficace pour faire chauffer de l’eau à haute température en un minimum de temps. Si vous souhaitez faire cuire des pâtes ou du riz par exemple, il vous suffit de faire bouillir une grande quantité d’eau dans une bouilloire, puis de verser le contenu dans une casserole adaptée. L’idéal étant d’avoir allumé votre plaque de cuisson avant de verser l’eau, par exemple lorsque vous mettez en marche votre bouilloire, afin de transvaser l’eau dans un contenant chaud. L’eau ne mettra alors que quelques minutes pour être portée à ébullition.

4-Entretenir vos appareils

On a tendance à l’oublier, mais prendre soin de vos appareils vous permettra de les garder plus longtemps, mais aussi d’optimiser leur efficacité. N’hésitez pas à bien nettoyer votre plaque de cuisson et à détartrer votre bouilloire régulièrement. Vos appareils chaufferont ainsi plus rapidement et auront, dans le même temps, une plus faible consommation énergétique.

5-Saler l’eau

Si le sel n’est pas révolutionnaire pour la chauffe de l’eau, il peut tout de même accélérer le processus. “L’eau salée est chimiquement plus stable [...]. Par conséquent, elle possède un point d’ébullition plus élevé. Cela permet ainsi aux pâtes de cuire à une température légèrement plus importante, ce qui leur donne une meilleure consistance”, explique le chef Steve Samson, propriétaire d’un restaurant italien à Los Angeles, sur Slate. Néanmoins, l’ajout de sel reste peu significatif pour un petit volume d’eau. Il faudrait ajouter une grande quantité de sel pour que l’eau bout véritablement plus vite, ce qui rendrait vos aliments immangeables. Mieux vaut alors prendre votre mal en patience.