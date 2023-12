Pâtisserie : les techniques de pro pour réaliser un glaçage parfait sur vos gâteaux

Simple et rapide à préparer, le glaçage au sucre est à la fois gourmand et décoratif. La crème au beurre et le glaçage façon rocher permettent d’ajouter de la texture à vos pâtisseries. Pour ceux qui aiment le challenge, le glaçage miroir et le flocage vous donneront du fil à retordre et épateront vos convives.

Dans les émissions de cuisine ou sur les réseaux sociaux, les occasions pour admirer de jolies pâtisseries ne manquent pas. De quoi donner envie de se mettre aux fourneaux. Mais n’est pas Christophe Michalak qui veut. Voici quelques techniques de professionnels pour réaliser un beau glaçage sur vos gâteaux.

Le glaçage au sucre

Le glaçage au sucre est sans doute le plus simple à réaliser. Pour cela, il vous faut un blanc d’œuf, 150 grammes de sucre glace et un filet de jus de citron, selon la recette du chef Bertrand Simon. Commencez par mélanger le blanc d’œuf et le jus de citron, puis ajoutez progressivement le sucre glace. N’hésitez pas à rajouter un peu de sucre si le mélange est trop liquide. Votre préparation est prête lorsqu'une pointe se forme au bout de votre fouet lorsque vous le retirez du saladier. Il ne vous reste plus qu’à recouvrir votre gâteau et à le déguster.

La crème au beurre

C’est le glaçage qu’il vous faut si vous souhaitez donner du relief à votre gâteau. Utilisée comme décoration au-dessus des cupcakes, la crème au beurre convient également pour recouvrir vos bûches de Noël ou vos pâtisseries de fête. Pour la réaliser, le chef pâtissier Cédric Grolet vous recommande d’utiliser 45 grammes de lait, 35 grammes de jaune d’œuf, 105 grammes de sucre, 200 grammes de beurre, 30 grammes de blanc d’œuf et 20 grammes d’eau. Commencez par faire bouillir le lait. Dans un saladier, mélangez le jaune d’œuf et 45 grammes de sucre puis versez le lait bouillant sur cette préparation. Remettez le tout dans la casserole et faites cuire le mélange jusqu’à ce qu’il atteigne 83 degrés. Versez cette crème sur le beurre, en mélangeant au batteur. Montez en neige le blanc d’œuf et faite chauffer le restant de sucre et l’eau. Versez ce sirop à une température de 180 degrés sur le blanc d’œuf et continuez à mélanger jusqu’à l’obtention d’une meringue. Incorporez cette préparation dans la première et le tour est joué. Vous n’avez plus qu’à appliquer votre crème au beurre sur votre gâteau, en l’étalant à l’aide d’une maryse ou d’une poche à douille.

Le glaçage façon rocher

Voilà un glaçage pour ceux qui souhaitent ajouter du croquant à leur gâteau. Pour commencer, laissez votre pâtisserie au congélateur pendant au moins une heure, avant de réaliser votre glaçage. Pour cette recette, inspirée de celle du chef pâtissier du Ritz Paris, François Perret, il vous faut 200 grammes de chocolat noir, 30 grammes d’huile neutre, par exemple de l’huile de tournesol, et 50 grammes d’éclats d’amande, de noisettes ou de cacahuètes, selon votre goût. Faites fondre le chocolat au bain marie puis ajoutez-y l’huile et les éclats de fruits secs. Placez votre gâteau sur une grille et versez le glaçage sur votre pâtisserie. Attendez que le glaçage soit bien figé avant de déguster.

Le glaçage miroir

Pour le chef pâtissier et cuisinier Cyril Lignac, “le glaçage miroir, c’est le secret de la pâtisserie”, a-t-il affirmé au micro de RTL. Plusieurs ingrédients sont nécessaires pour réaliser un glaçage miroir, par exemple sur votre bûche de Noël : de la gélatine, de l’eau, du sucre, du glucose, du chocolat et du lait concentré. En premier lieu, le pâtissier recommande de faire tremper les feuilles de gélatine dans un grand volume d’eau froide pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, faites bouillir 400 grammes d’eau, 100 grammes de sucre et 100 grammes de glucose dans une casserole. Dès que le mélange bout, ajoutez-y, hors du feu, la gélatine, 100 grammes de chocolat de la couleur de votre choix et 50 grammes de lait concentré. Mixez le tout et attendez que votre préparation atteigne les 37 à 40 degrés pour la verser sur votre gâteau préalablement placé au congélateur. Le choc de température va donner au glaçage son aspect brillant. Le glaçage miroir n’est pas évident à réaliser, mais il épatera sans aucun doute vos convives.

Le flocage

La technique du flocage permet de créer un effet velours sur vos gâteaux. C’est le choc thermique entre le glaçage et la pâtisserie qui crée cet effet texturé. Il est donc primordial de placer votre gâteau au congélateur au minimum deux heures avant de réaliser le glaçage, indique le pâtissier François-Xavier, participant de la saison 9 de l’émission Le Meilleur Pâtissier, diffusée sur M6. Dans une casserole, faites fondre un mélange de chocolat et de beurre de cacao et attendez que la préparation atteigne les 25 degrés. Incorporer ensuite votre pâte dans un pistolet dédié au flocage, que vous pouvez trouver dans un magasin spécialisé de cuisine. Pour obtenir l’effet escompté, il faut pulvériser le mélange sur votre gâteau par vagues continu, à environ 30 centimètres. Difficile à réaliser, il vous faudra peut-être plusieurs essais avant de parvenir à un parfait flocage. Mais, tant que le goût est au rendez-vous, vos convives pourront certainement faire preuve d’un peu d’indulgence.