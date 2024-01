Petit déjeuner : cinq erreurs que l’on commet et qu’il faut éviter

Il est préférable de prendre le temps de vous préparer un petit déjeuner complet plutôt que de manger rapidement en chemin. Mieux vaut écouter votre corps et ne pas vous forcer à manger si vous n’avez pas faim. Pour un petit déjeuner rassasiant, privilégiez les fibres et les protéines aux produits sucrés et gras.

Pour certains, c'est le meilleur repas de la journée, et le plus important, tandis que d’autres préfèrent faire l’impasse dessus. Le petit déjeuner ne met pas tout le monde d’accord, si bien qu’il est parfois difficile de savoir ce qui est bon ou non pour notre corps. Voici cinq erreurs que l’on commet trop souvent au petit déjeuner, et qu’il faudrait pourtant éviter.

Manger sur le chemin

Pour gratter quelques minutes supplémentaires au lit, certains préfèrent faire l’impasse sur le petit déjeuner à la maison. C’est une erreur si vous avez faim au saut du lit puisque votre réflexe sera alors peut-être de passer à la boulangerie sur le chemin pour y acheter une viennoiserie ou un gâteau riche en sucres. En faisant ça, vous mangez mal et rapidement, ce qui, en plus d’apporter de mauvaises graisses à votre corps, peut compliquer votre digestion. Si vous avez faim, prenez le temps de vous préparer un petit déjeuner chez vous avant de partir, pour donner à votre corps l’énergie dont il a besoin pour démarrer la journée.

Manger alors que vous n’avez pas faim

Vous devez garder en tête que le plus important est d’écouter votre corps. Si vous n’avez pas faim le matin, peut-être parce que vous avez fait un repas copieux la veille et que votre corps n’a pas totalement fini sa digestion, alors ne vous forcez pas à manger. “Si l’on n’a pas faim, il ne faut pas se sentir obligé de manger quelque chose pour “bien faire””, explique la naturopathe Marina Ganivet, à nos confrères de Top Santé. Dans ce cas, vous pouvez emporter un en-cas avec vous, que vous mangerez dans la matinée si la faim se fait sentir.

Trop de graisses et de sucres

Que ce soit pour votre petit déjeuner pris chez vous ou pour l’en-cas que vous emportez dans votre sac, faites attention aux graisses. Évitez les produits transformés et méfiez-vous des emballages qui garantissent parfois à tort un apport allégé en sucres et en graisses. Si vous mangez trop sucré au petit déjeuner, alors vous risquez d’avoir faim deux heures plus tard. Votre taux de glycémie va en effet grimper pour finalement rechuter tout aussi vite. Le pain blanc, les biscottes, le beurre, la confiture ou encore les jus de fruits industriels sont déconseillés.

Pas assez de protéines

Les protéines sont parfois laissées de côté au petit déjeuner, alors qu’elles sont rassasiantes et bonnes pour notre organisme. En plus de vous apporter de l’énergie pour démarrer votre journée et vous permettre de tenir jusqu’au déjeuner, les protéines ont des bienfaits immunitaires, cutanés, musculaires, mais aussi digestifs, explique l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). Vous pouvez par exemple intégrer à votre petit déjeuner des œufs, de la viande, du fromage ou des légumineuses.

Pas assez de fibres

Tout comme les protéines, les fibres sont nécessaires au corps et de bonnes alliées contre la faim. Elles gonflent dans l’estomac et transitent plus longtemps dans l'intestin, ce qui prolonge la sensation de satiété. En plus de cela, les fibres sont bénéfiques pour la flore intestinale et ont un effet protecteur contre des maladies comme le diabète. Plutôt que de manger des céréales transformées, privilégiez par exemple les flocons d’avoine, des aliments au blé complet ou des légumineuses. Libre à chacun d’inventer le petit déjeuner qui convient à ses besoins et correspond à ses goûts.