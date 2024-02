Ne pas mettre les coudes sur la table : d’où vient cette règle de bienséance ?

La règle qui invite à ne pas poser ses coudes sur la table lors d’un repas remonte au Moyen Âge. À l’origine, la coutume consistait à laisser ses mains en évidence, sans pour autant occuper trop de place autour de la table. Cette règle, signe d’une bonne éducation, a perduré au fil des siècles.

“Enlève tes coudes de la table !” Voilà une phrase entendue par bon nombre d’enfants, et ce, depuis des générations. Si le respect de cette règle est aujourd’hui observé avec un peu plus de souplesse qu’il y a quelques années, elle n’a pas disparu pour autant. D’où vient cette bonne manière et pourquoi a-t-elle perduré ? On vous explique.

Une tradition venue du Moyen Âge

Cette règle de bienséance qui invite à ne pas poser ses coudes sur la table lorsque l’on mange, a plusieurs origines connues. La première d’entre elles remonte au Moyen Âge. À l’époque, il n’était pas rare de se faire empoisonner en plein repas, ou de poignarder son voisin de table pour régler ses comptes. Afin d’éviter de tels esclandres entre le plat et le dessert, chacun était invité à mettre ses mains en évidence sur la table. De cette manière, les convives pouvaient profiter de leur festin, sans soupçonner de se faire tuer à tout moment.

Une autre explication pouvant justifier cette coutume est qu’il était courant, à l’époque médiévale, qu’un grand nombre d’invités se retrouvent à dîner autour d’une table un peu trop étroite par rapport à la quantité de convives. Pour gagner en place et ne pas gêner son voisin, ils étaient priés de poser uniquement leurs mains sur la table. Et donc, de ranger leurs coudes.

Garder le buste droit

Si cette règle de bienséance a perduré, c’est aussi en raison de ce qu’elle induit. Pour respecter cette pratique, les convives doivent se tenir droit avec, uniquement, les poignets posés sur le rebord de la table. Un comportement jugé courtois, au fil des siècles, et qui vise à témoigner d’une bonne éducation. S’accouder peut à l’inverse être perçu comme une manière de s’imposer et de prendre de la place à table. Les parents, soucieux que leur progéniture ait une posture convenable à table, ont donc continué à inculquer cette bonne manière, notamment pour éviter qu’elle ne prenne l’habitude de s’affaler sur la table. Ainsi, tout comme le bien connu "on ne parle pas la bouche pleine", "on ne met pas les coudes sur la table", a su se transmettre, de génération en génération.