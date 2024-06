À l’instar de l’huile de friture, l’huile des poissons en conserve ne doit pas être versée dans l’évier de votre cuisine ni dans les toilettes. Parce que l’huile de conservation se solidifie une fois refroidie, elle peut causer de sérieux dégâts dans les canalisations. Pour éviter le gaspillage, rien de tel qu’une réutilisation de cette huile dans d’autres préparations culinaires.

Simples à stocker chez soi et pratiques quand on n’a pas envie de se mettre aux fourneaux, les conserves de poissons séduisent de nombreux Français. Peut-être en avez-vous dans vos placards de cuisine ? Selon l’enquête menée en 2022 par CSA pour le Syndicat français des conserveries de poissons, 69 % des sondés jugent ces aliments comme incontournables. Et 84 % déclarent en consommer.

Souvent égouttée ou mise de côté, l’huile de la conserve peut être aussi exploitée. Il s’agit généralement d’huile d’olive extra vierge ou d’huile de tournesol. Même si vous n’avez pas l’intention de la réutiliser dans une autre préparation, la jeter dans l’évier s’avère peu judicieux.

Jeter l’huile alimentaire dans l’évier, une mauvaise idée

Depuis 2012, le Code de l’environnement interdit de jeter dans l’évier ou dans les poubelles les huiles alimentaires usagées. Mais qu’en est-il des huiles de conservation que l’on trouve dans les boîtes de thon ou de sardine ? Il est également déconseillé de verser cette huile dans l’évier de la cuisine. Quand elle devient froide, elle se solidifie et crée une couche graisseuse qui ralentit le débit de l’eau et obstrue les canalisations. Pour éviter d’avoir des bouchons dans les tuyaux, il vaut mieux donc bannir ce geste.

À plus grande échelle, les huiles alimentaires diminuent l’efficacité du traitement de l’eau dans les stations d’épuration en formant une pellicule grasse dans l’eau. Cette matière grasse empêche également les bactéries utilisées dans le traitement de l’eau d’accomplir leur mission.

Où faut-il jeter l’huile de la conserve ?

Renseignez-vous auprès de votre commune, des points de collecte récupèrent les huiles alimentaires. Il suffit de verser l’huile de conservation dans une bouteille ou un flacon puis de l’apporter à la déchetterie. Souvenez-vous, le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas. Parce que l’huile de thon est riche en oméga trois et en vitamine D, vous pouvez la réutiliser dans une autre recette. Incorporez-la à une soupe de poissons, à une sauce, ou à une vinaigrette maison, par exemple. La plupart du temps, l’huile des poissons est déjà salée et dégage dans les préparations un goût iodé particulièrement agréable. De son côté, l’huile d’olive présente dans les boîtes de sardines peut servir à la cuisson d’aliments.