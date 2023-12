Pourquoi vous devriez remplacer votre sucre traditionnel par du sirop d’agave ?

Le sirop d’agave est un produit naturel fabriqué à base du jus de la plante dont il tient son nom. Ce produit dispose d’un indice glycémique plus faible que les sucres raffinés. Riche en fer, en calcium ou encore en potassium, le sirop d’agave contient des minéraux bénéfiques pour le corps.

Dans les recettes de pâtisseries, il n’est pas rare que le sirop d’agave figure dans la liste des ingrédients. Ce produit, issu d’une plante, est souvent utilisé comme alternative aux sucres raffinés. Est-ce vraiment meilleur pour la santé et quelles sont les propriétés de cet aliment ? On fait le point.

Le sirop d’agave, qu’est-ce que c’est ?

Le sirop d’agave est un édulcorant conçu à partir de l’agave, une plante que l’on trouve principalement au Mexique et en Afrique du Sud. Lorsque le végétal arrive à maturité, au bout de sept ans environ, il produit un jus sucré que l’on extrait pour fabriquer le sirop du même nom. On obtient ce liquide après avoir filtré et chauffé le jus. Sa texture est alors semblable à celle du miel et il peut ensuite être utilisé en cuisine pour sucrer les aliments.

Le sirop d’agave est-il vraiment moins calorique que le sucre ?

Réputé pour être un bon substitut aux sucres raffinés, le sirop d’agave dispose en effet d’un indice glycémique plus faible. Contrairement au sucre blanc ou au sucre de canne qui sont majoritairement constitués de saccharose, le sirop d’agave est lui principalement composé de fructose. Il s’agit du sucre naturellement présent dans les fruits, qui apporte cette douceur aux aliments, avec néanmoins un indice glycémique faible. D’autant que le fructose dispose d’un pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose. Vous aurez donc besoin d’une plus faible quantité de matière pour obtenir le même goût. En diminuant la quantité, vous diminuez ainsi l’apport glycémique.

Un produit riche en minéraux

Au-delà de l’aspect calorique, le sirop d’agave dispose de minéraux bénéfiques pour notre corps. Il est en effet riche en fer, un élément indispensable pour l’oxygénation du sang, et en calcium, utile pour la fortification des os. Le sirop d’agave est également riche en potassium, essentiel au bon fonctionnement de l’organisme et notamment des muscles. Comme le miel, le sirop d’agave dispose de propriétés antibactériennes, qui sont naturellement présentes dans l’aliment. Les Aztèques l’utilisaient par exemple pour le traitement des plaies.

Jetez un oeil à l’étiquette du produit avant d’acheter

Attention toutefois, si le sirop d’agave dispose de nombreux bienfaits, toutes les marques ne se valent pas. Certains produits vendus dans le commerce ne garantissent pas un indice glycémique plus faible que celui de certains sucres raffinés. “Selon la composition de la plante d’origine, les procédés de fabrication, selon s’il y a eu, ou pas, adjonction de sirop de glucose ou sucre inverti, la composition en sucre et en fructose du sirop d’agave est variable” explique la diététicienne Muriel Mor-Cornillat à Femme Actuelle. Prenez le temps de lire l’étiquette pour vérifier de quoi est composé le produit avant de l’acheter. Comme tous les édulcorants, cela reste un produit sucré, à consommer avec parcimonie si on ne veut pas en subir les méfaits.