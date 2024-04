Pratiques et rapides, les paniers-repas à cuisiner font recette

La livraison à domicile des paniers-repas à préparer soi-même est devenue une tendance. Quels sont les secrets de cette formule à succès ?

Si vous aimez faire la cuisine en famille mais que vous n'avez pas le temps d'acheter les ingrédients indispensables, la livraison à domicile des paniers-repas à préparer soi-même est peut-être la solution. Concrètement, vous recevez chaque semaine un colis contenant des fruits et légumes et de la viande et accompagné des recettes détaillées. C'est le cas notamment d'une famille d'Eulmont (Meurthe-et-Moselle) rencontrée par les équipes du 20H. En tout, il y a six repas pour quatre personnes.

Ce soir-là, la famille a préparé des chaussons au porc, pomme et romarin. La mère ne fait que suivre les consignes pour cette recette originale. Mais l'important est le plaisir de cuisiner en famille et elle ne voit que des avantages. Sur l'application, 40 recettes sont proposées chaque semaine. Plus vous êtes nombreux, plus vous commandez de repas, plus la formule est intéressante. Près d'une dizaine de marques disputent aujourd'hui le marché. Mais ces paniers-repas sont-ils une bonne affaire ?

Nous sommes allés au supermarché pour reproduire la même recette, les chaussons au porc. Nous avons pris les sept ingrédients dans les mêmes proportions. À la caisse, nous avons constaté près de cinq euros de moins que la recette de notre famille. Pour comprendre cette différence, nous nous sommes rendus chez un fabricant de paniers-repas à Lisses (Essonne), dans un immense frigo de 23.000 m². Environ 800 personnes y assemblent les différentes recettes avant l'étape de la livraison. Le service a un coût rentabilisé selon l'entreprise par le gain de temps et l'absence de gaspillage.