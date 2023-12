Quand déguster des moules de bouchot et des moules de corde ?

Les moules ne se dégustent pas toute l’année sauf si on les exporte de pays européens voisins comme les Pays-Bas, l’Irlande et l’Espagne. Différentes sur de nombreux points, les moules de bouchot et de corde ne se mangent pas au même moment. Respecter la saison des moules s’avère important afin de suivre le cycle de production de ces fruits de mer.

Très bonnes pour la santé et peu caloriques, les moules rencontrent un franc succès en été surtout lorsqu’elles s’accompagnent de frites. Pour connaître la période idéale où les déguster, deux écoles s’affrontent en utilisant des méthodes mnémotechniques. La première invite à manger les moules uniquement les mois finissant avec un « r » pendant que la seconde préconise de les savourer les mois finissant par « bre ». Et si personne n’avait vraiment tort ni raison ?

Faire la distinction entre les deux sortes de moules

Reconnaissables à leur petite coquille noire et à leur chair jaune orangée, les moules de bouchot sont produites principalement sur le littoral Atlantique et de la Manche. Réputée pour la qualité de ses bouchots, la Bretagne se révèle la deuxième région productrice de moules derrière la Normandie. Depuis 2020, la moule de bouchot de Pénestin dans le Morbihan est inscrite au Patrimoine Culturel Immatériel de France.

Élevées sur des pieux en bois plantés en mer, les moules de bouchot alternent périodes sous l’eau et hors de l’eau en fonction des marées. A contrario, les moules de corde sont constamment immergées dans la mer. Leur élevage s’effectue sur des cordes suspendues à une autre corde maintenue en surface grâce à des bouées.

D’un point de vue visuel et gustatif, des différences permettent de ne pas confondre les deux moules. Celle de corde s’avère plus grande. Dotée d’une chair de couleur plus soutenue, elle possède aussi une coquille relativement fragile. Son goût iodé se révèle plus prononcé.

La saison des moules de bouchot et de corde

Les moules bouchot se savourent entre juillet et février. Les moules de corde, elles, se mangent entre mai et août. Cela peut varier en fonction des années et du développement des fruits de mer. On observe une différence de goût en fonction des saisons. Les moules produites en automne et en hiver sont plus charnues que celles produites au printemps et en été.

À l’instar des autres fruits de mer, les moules ne se conservent pas longtemps. Mieux vaut les déguster le jour même ou le lendemain. La conservation s’effectue au réfrigérateur. Veillez à toujours les acheter vivantes et coquilles fermées.

Comment les préparer ?

Marinières, à la plancha, farcies au four, froides, à l’escabèche, au curry, au lait de coco… autant de manières de cuisiner les moules de bouchot et de corde. Quelle que soit la recette, il est préférable de bien les nettoyer sauf s’il s’agit de moules prêtes à cuire. Enlevez les petits coquillages présents sur la coquille ainsi que le byssus – ce filament qui permet à la moule de s’accrocher.