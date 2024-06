Au programme du "Quatre à table" de ce samedi, un pique-nique à la montagne. Le menu doit tenir dans un panier et se manger sur une nappe à même le sol. Pour ce nouvel épisode, c'est le chef savoyard Hugo Lemercier qui est à la baguette.

Le pique-nique n'est pas qu'un instant champêtre, c’est aussi un art de vivre. Et lorsqu’on se trouve à la montagne, il y a une règle d’or : ne pas oublier le fromage ! Dans ce nouvel épisode de sa série "Quatre à table", TF1 a demandé à Hugo Lemercier, le talentueux chef de L’Auberge des Gorges à Servoz (Haute-Savoie), de nous concocter un menu gastronomique pour quatre personnes, qui tient dans un panier et peut se manger sur une nappe à même le sol. Le principe de "Quatre à table" reste le même : le tout ne devra coûter que 30 euros.

Avant de passer en cuisine, le jeune chef savoyard nous emmène chez une productrice locale pour récupérer du fromage et de la crème de brebis. Ensuite, direction le marché de Chamonix, où Hugo Lemercier demande à son poissonnier des filets de truite de Savoie. Chez son maraicher, nous prenons une tomate, des pommes de terre, des petits pois, des oignons, des échalotes, de l'ail et quelques fines herbes, ainsi qu'une barquette de fraises gariguette et un citron. Pour terminer, on achète quatre œufs.

Direction la cuisine !

Maintenant qu’on a tous les ingrédients, il est temps de passer aux fourneaux. On commence par la préparation des rillettes de truite fumée façon apéritif. On procède comme un tartare. L’autre moitié du filet est pochée quelques instants, avant d'être émincé à son tour. On ajoute le fromage de brebis, la ciboulette et le citron pour la fraîcheur, puis on mélange le tout. Pour le transport, le chef dispose sa préparation dans un bocal.

Pour le plat principal, on commence par la préparation de pain naan (une recette indienne). On garnit ensuite les pains avec une base de crème de brebis à la menthe, l'omelette, les pommes de terre rissolées avec les morceaux de tomate, sans oublier d'ajouter les épices. À la fin, on les roule pour en faire des galettes. Pour le dessert, le chef propose un combo audacieux : un mélange de petits pois confits dans un sirop de sucre et de fraises acidulés, le tout agrémenté de crème de brebis fouettée.