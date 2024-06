Pour réussir vos blancs en neige, n’essayez pas d’aller trop vite et appliquez-vous pour chacune des étapes. Des blancs fermes et volumineux sont plus faciles à obtenir avec des œufs qui ne sont pas trop frais. Un filet de jus de citron ou une pincée de sucre aide à faire monter les blancs.

Pour une mousse au chocolat, un gâteau ou encore une île flottante, il n’est pas rare de devoir monter des blancs en neige lorsqu’on fait la cuisine. Une étape cruciale qui peut d'ailleurs s’avérer fatale et gâcher votre préparation, si les œufs ne sont pas travaillés comme il faut. Voici quatre astuces pour vous faciliter la tâche.

Bien séparer le blanc du jaune

Avant même de saisir le fouet ou le batteur pour monter vos blancs en neige, il est primordial de séparer minutieusement les deux composantes de votre œuf. Et pour cause, il sera beaucoup plus difficile de monter vos blancs d’œufs s’il y a du jaune à l’intérieur. Bien sûr, vous parviendrez quand même à les travailler s’il n’y en a qu’une petite quantité dans votre saladier, mais cela vous prendra davantage de temps. Veillez donc à en laisser le moins possible, car si le jaune est prédominant, il vous sera alors presque impossible de monter vos œufs comme vous le souhaitez.

Ne pas utiliser des œufs trop frais

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est préférable de sélectionner des œufs qui ont déjà quelques jours d’existence, et non ceux qui sortent tout droit du poulailler. Le blanc des œufs frais est en effet plus dense et sera plus difficile à lier. De même, les œufs à température ambiante seront plus faciles à travailler et auront, in fine, un plus beau volume. L’idéal est donc de sortir vos œufs au moins 30 minutes avant de les utiliser, si vous les conservez au réfrigérateur.

Ne pas aller trop vite

Pour des œufs en neige fermes et volumineux, l’important est de prendre votre temps. Si vous travaillez avec un batteur électrique, évitez donc de le mettre en puissance maximale et préférez plutôt une vitesse moyenne, sur un temps plus long. De cette manière, l’air va s’introduire petit à petit dans votre préparation et elle n’en sera que plus dense. Attention toutefois à ne pas battre vos blancs d’oeufs à outrance, au risque de les rendre grainés et donc moins onctueux.

Ajouter du jus de citron ou du sucre

Le réflexe est généralement d’ajouter du sel pour faire monter les blancs en neige. Pourtant, “le sel ne sert strictement à rien”, assure le pâtissier Christophe Michalak chez Femme Actuelle. Selon lui, c’est plutôt une pincée de sucre qu’il faut incorporer dans vos blancs d’œufs, avant de les travailler. Cela leur permet de monter plus rapidement en leur apportant un maximum d’air. Le sucre va par ailleurs limiter le risque que votre préparation ne graine. C’est donc une garantie de réussir vos œufs en neige. À noter qu’il est possible d’ajouter cette pincée de sucre, mais seulement lorsque les blancs commencent à mousser. Pour une préparation salée, il est préférable d’incorporer un filet de jus de citron. Vous obtiendrez ainsi une texture bien lisse et des blancs fermes et homogènes, sans apporter un goût sucré. Attention toutefois à ne pas avoir la main trop lourde, au risque que le citron gâche le goût final de votre dessert ou de votre plat.