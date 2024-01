Quel est le moment le plus stratégique pour boire son premier café ?

Au réveil, le corps produit naturellement du cortisol, qui booste l’organisme pour démarrer sa journée. Il est conseillé de prendre son premier café entre 9 h 30 et 11 h. Boire du café après 16 h peut perturber votre sommeil.

Pour les amateurs de café, il est presque impensable de démarrer une journée sans boire une tasse de café au réveil. Connu pour booster l’organisme, il est en effet très souvent présent à la table du petit déjeuner. Et pourtant, ce n’est pas le moment le plus opportun pour donner à notre corps une dose de caféine. On vous explique pourquoi.

Pourquoi ne faut-il pas boire de café au réveil ?

Selon l’Américain Steven Miller, chercheur en neurosciences, boire du café au réveil est une mauvaise idée. En effet, le corps produit naturellement du cortisol lorsqu’il émerge des bras de Morphée. Cette hormone nous fait nous sentir alertes et éveillés, explique le chercheur, selon ses propos rapportés dans le magazine Forbes. Cela signifie que notre corps produit l’énergie dont nous avons besoin pour démarrer notre journée, ce que certains recherchent en buvant leur café du matin. Même si chacun possède son propre rythme de vie, chez la plupart des personnes, le corps produit des pics de cortisol entre 8 h et 9 h du matin, entre 12 h et 13 h et entre 17 h 30 et 18 h 30. Il est donc déconseillé de boire du café à ces heures-ci.

À noter également que le cortisol est une hormone associée au stress. Il a été prouvé que la consommation de caféine lors d’un pic de cortisol, comme celui produit par le corps au réveil, peut entraîner une augmentation de la production de cortisol et avoir des effets néfastes sur la santé.

Prendre un café en milieu de matinée

Si le corps dispose naturellement de l’énergie dont il a besoin pour démarrer sa journée, une petite baisse de régime peut être observée en cours de matinée. Il peut donc être judicieux de boire un café "entre 9 h 30 et 11 h par exemple, pour prendre le relai du cortisol", et ainsi donner un coup de boost à notre organisme, explique la docteure Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste, à nos confrères d'Ouest-France. De même, il est possible de boire un autre café "entre 14 h et 16 h [...] sans prendre le risque d’altérer sa nuit, ni même une courte sieste réparatrice", précise la docteure.

Pourquoi est-il déconseillé de boire du café le soir ?

Après cet éventuel café de l’après-midi, un autre pic de cortisol prend le relai entre 17 h 30 et 18 h 30, offrant ainsi au corps un coup de boost pour finir la journée. Après cette heure-ci, il est en revanche fortement déconseillé de reprendre une tasse de café. Il ne faut en effet pas oublier que la caféine a des propriétés stimulantes qui peuvent altérer la qualité du sommeil. Ses effets persistent entre trois et cinq heures dans le corps, c’est pourquoi il est préférable de ne pas en consommer durant les six heures qui précèdent le coucher. Il serait dommage que notre allié de la journée nous joue des tours une fois la nuit tombée.