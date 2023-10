Quels sont les aliments qui ne périment pas ?

Dans leurs rapports scientifiques, les égyptologues du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle ont relaté la découverte de jarres de miel dans les tombeaux antiques. Lorsqu'il n'était pas complètement disparu, le précieux aliment ambré, vieux de plusieurs millénaires, était encore comestible, même s'il n'avait plus ni goût ni odeur. Si on peut douter de l'exactitude de ces propos légendaires, le miel est tout de même réputé pour sa durée de vie exceptionnelle. La raison ? Sa teneur en eau et en sucre, son pH acide (3 à 4,5) et le peroxyde d'hydrogène fabriqué par les abeilles favorisent sa conservation pour plusieurs années, à condition que le pot reste bien fermé à l'abri de l'humidité.