Raclette végan : trois conseils pour la réussir en déclinant la recette traditionnelle

Après une journée de ski ou pour une soirée improvisée entre amis, la raclette, ce plat typique suisse, est bienvenue. Star incontestée de l’hiver en raison de son caractère réconfortant, la recette traditionnelle met à l’écart les végans. Voici quelques conseils pour réussir sa raclette version végétalienne, c’est-à-dire sans produits d’origine animale.

Plat favori des Français selon l’enquête Sociovision commandée par TF1 en décembre 2021, la raclette représente une source de frustration pour les végans. Dans la recette classique, le fromage à base de lait de vache s’accompagne de pommes de terre ainsi que de charcuterie.

Parce que les végans excluent tous les produits d’origine animale de leur alimentation, il convient de trouver des alternatives au fromage à raclette et à la charcuterie d’origine animale.

Substituer le fromage à raclette par un fauxmage fondant

Trouver un substitut au fromage à raclette s’avère essentiel. Mais attention à ne pas choisir n’importe quel produit au rayon laitier. Il vaut mieux opter pour un fromage qui possède une texture fondante et un aspect coulant. Pour éviter l’effet élastique, on sélectionne des fromages végétaux (ou fauxmages) spécialement conçus pour ce plat d’hiver.

En grande surface, vous trouverez des fromages à base d’huile de coco. D’autres alternatives au lait de vache existent également dans les magasins bio et sur Internet. Les plus audacieux peuvent fabriquer leur propre fauxmage à partir de recettes végétaliennes – elles fourmillent sur Internet.

Par quel ingrédient remplacer la charcuterie traditionnelle ?

La charcuterie reste l’autre ingrédient phare de la raclette. Il n’est pas question d’en faire l’économie, mais de privilégier la "charcuterie" végétale. Des marques proposent des substituts dépourvus d’ingrédients d’origine animale.

Saucisse, jambon, bacon, chorizo… autant de possibilités offertes aux végans en supermarché, dans les magasins bio et sur Internet. Le principe reste le même, on fait griller les tranches de charcuterie végétale sur le dessus de l’appareil à raclette.

Choisir des légumes d’hiver

Pour accompagner le fromage et la charcuterie, rien de tel que des légumes de saison et mettre tout le monde d'accord. Afin d’ajouter de la couleur et du croquant à votre raclette, remplacez les classiques pommes de terre cuites à l’eau ou à la vapeur par des potimarrons, carottes, poireaux, panais, brocolis, citrouilles, courgettes…

Afin de faire le plein de protéines, les légumineuses comme les pois chiches grillés se révèlent un choix judicieux. Si vous avez besoin d’un plat plus consistant, le tofu fumé préalablement sauté à la poêle fait très bien l’affaire.

Et pour donner du goût, on fait appel aux épices. Du brocoli rôti au cumin ou du chou-fleur rôti au curry transforme une recette basique en plaisir des sens. La salade et les endives, agrémentées de noix, offrent un brin de fraîcheur à l’ensemble.