La tarte tropézienne, célébrité incontournable de Saint-Tropez depuis 70 ans

Voici le secret le mieux gardé de Saint-Tropez (Var) : la recette de la tarte tropézienne, popularisée par une certaine Brigitte Bardot. Depuis 70 ans, les ingrédients pour la concocter sont toujours les mêmes.

C'est un secret jalousement gardé dans un coffre-fort depuis des décennies, une formule d'alchimiste qui change le sucre en perles, la brioche en or et une simple tarte en trésor de toute une ville. Et mordre dans Saint-Tropez, cela ressemble à ça : une terrasse sous le soleil, même en hiver, avec une part de la fameuse tarte.

Des ingrédients inchangés depuis 70 ans

Aujourd'hui, la Tropézienne s'agrémente de framboises, de chocolat ou de zeste de citron, mais les ingrédients de base n'ont jamais changé depuis presque 70 ans. Et ceux qui connaissent la recette originale se comptent sur les doigts d'une seule main. La recette a été transmise à Albert Dufrêne par l'inventeur de la tarte lui-même, Alexandre Micka, un pâtissier polonais installé à Saint-Tropez dans les années 50.

Ce qui ressemble à l'époque à une simple recette de grand-mère, tout le monde va finir par se l'arracher grâce à Brigitte Bardot. En 1955, elle tourne à Saint-Tropez le film "Et Dieu… créa la femme". Le phénomène est lancé, comme si ce gâteau venu d'ailleurs n'attendait qu'un coup de projecteur pour voir sa destinée basculer. Finalement, c'est l'histoire d'une star de plus à Saint-Tropez.