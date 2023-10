Réchauffement climatique : bientôt la fin des huîtres aux réveillons ?

Et cette menace va s’amplifier dans les décennies à venir. Si l’on se base sur les prévisions climatiques établies par le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), les épisodes de mortalité extrêmes, concernant au moins 25 % des parcs d’huîtres, qui ne surviennent qu’une fois par décennie, pourraient revenir tous les deux ans en 2035 et tous les ans en 2100. Plus le mercure monte en été, plus c’est en effet dangereux pour les huîtres. Parce qu’elles sont à cette saison en période de reproduction, elles sont très vulnérables et susceptibles de mal supporter une élévation thermique trop brusque. Les canicules marines ont par ailleurs pour conséquence de minorer l’oxygène dans l’eau et décuplent en revanche la prolifération des bactéries qui fragilisent les huîtres. Parmi ces indésirables, on peut citer le virus herpès OsHV-1, qui est agressif lorsqu’il se trouve dans une eau située entre 16 et 24 degrés. Or, c’est désormais le cas pendant un tiers, voire la moitié de l’année. Cela conduit à décimer les populations de jeunes huîtres ainsi que celles qui se trouvent à l’état larvaire ou embryonnaire.