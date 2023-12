Comment bien choisir son foie gras pour les fêtes de fin d’année ?

Selon un sondage datant de 2021, 75% des Français consomment du foie gras lors des fêtes. Il a été intégré au patrimoine culturel et gastronomique protégé de France en 2006. Les labels IGP Sud-Ouest et Label rouge des Landes restent des valeurs sûres.

S’il y a bien un mets qui reste un incontournable des fêtes de Noël, c’est le foie gras. Il faut dire que le foie gras et la France, c'est une grande histoire d’amour. Il a d’ailleurs été intégré au patrimoine culturel et gastronomique protégé de France en 2006. Selon une étude menée en 2021 par le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog) et le CSA en 2021, 75 % des Français en consomment. Mais comment bien choisir quel foie gras mettre sur la table lors du repas du Noël ?

Du foie gras d’oie ou de canard ?

Il n’y a pas de bonne réponse à cette question. Le choix de l’oie ou du canard, c’est surtout une question de goût. Le foie gras d’oie possède une texture plus ferme et une couleur plus pâle. Le foie de canard, lui, possède un caractère aromatique plus affirmé et plus rustique. Pour autant, il est important de noter que le foie gras d’oie est plus lourd (entre 600 et 700 g contre 450 à 600 g pour le foie gras de canard), ce qui va forcément entraîner une répercussion sur son prix.

À noter que lorsqu’un foie gras affiche "entier" sur son emballage, cela signifie qu’il provient d’un seul et même animal. Un bloc de foie gras est un foie totalement reconstitué.

Quelle origine de foie gras privilégier ?

Parmi les plus connues, l’Indication géographique protégée canard à foie gras du Sud-Ouest reste une source sûre. l’IGP garantit que les animaux ont été élevés, abattus et transformés dans la région, et oblige les éleveurs et producteurs à respecter un cahier des charges bien strict : abattage à trois mois minimum, gavage au maïs produit localement, etc.

Mais ce n’est pas le label le plus exigeant. Le Label rouge foie gras des Landes l’est encore plus : 91 jours d’élevage, 14 jours de gavage au maïs en grains et non en bouillie. En bref, privilégiez toujours des foies gras produits localement si vous habitez une région très concernée par les élevages et abattages de canards, ou ceux labellisés si vous n’avez pas la possibilité d’acheter directement au producteur.

Et en supermarchés alors ?

Comme tous produits, trouver du bon foie gras en supermarché n’est pas tâche facile. Privilégiez tout de même les produits labellisés cités ci-dessus, ou tournez-vous vers les terrines. Pour exemple, le "Foie Gras en terrine de Montfort", vendu partout en grandes surfaces, reste un bon compromis.