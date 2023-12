Coquille Saint-Jacques : par quoi remplacer ce mets délicat à Noël ?

Au même titre que le foie gras, la coquille Saint-Jacques est un produit qui fait généralement sensation dans les assiettes à Noël. Fraîches, elles ont un goût subtil et incomparable, mais ne sont pas irremplaçables pour autant. Voyons ce qu’on peut trouver de tout aussi savoureux et délicieux pour remplacer le mollusque des fêtes.

Outre son potentiel décoratif, la coquille Saint-Jacques fait partie des mets les plus délicats servis à Noël. Ce régal pour le palais peut être dégusté en entrée, directement dans la coquille, ou en plat. En cassolette, en brochette, en tartare, gratinée, à la crème ou au beurre… les possibilités de recette sont nombreuses ! En France, la pêche à la coquille Saint-Jacques est encadrée et n’est autorisée que du 1ᵉʳ octobre au 15 mai par arrêté ministériel afin de protéger la ressource. Si les Français en raffolent, et même si les prix sont orientés à la baisse cette année, cela représente un coût, surtout si la table compte de nombreux convives : un conseil, congelez-les en prévision des fêtes, car plus vous attendrez, plus elles seront chères. Si vous souhaitez faire des économies cet hiver, voici quelques idées originales pour remplacer ces fruits de mer sans pour autant perdre en saveur.

Des pétoncles pour éviter le surcout de l'appellation "Saint-Jacques"

La coquille Saint-Jacques est souvent confondue avec le pétoncle, un proche cousin plus abordable qui lui ressemble grandement. Si toutes les deux appartiennent à la famille des pectinidés bivalves, le pétoncle a une coquille plus bombée et plus petite que la Saint-Jacques. Pour distinguer les deux mollusques, rien de plus simple : si la mention Pecten maximus est inscrite sur l’étiquette, alors ce sont des coquilles Saint-Jacques. Pêchés de mi-novembre à mi-décembre, les pétoncles peuvent être jusqu’à trois fois moins chers au kilo. Peu caloriques, ils sont excellents pour la santé. Riche en protéines, en oméga-3 et en minéraux (phosphore, sélénium, magnésium), le pétoncle possède également une forte teneur en iode, un oligo-élement qui participe au bon fonctionnement de la thyroïde. En accompagnement, vous pourrez opter pour un traditionnel risotto aux champignons ou encore une fondue de poireaux.

Des huîtres pour les amateurs de fruits de mer

Aliment sacré de Noël, les huîtres peuvent aussi être une alternative pour les mangeurs de fruits de mer. Prudence toutefois, car les tempêtes qui ont balayé la côte ouest de la France ces dernières semaines font craindre des stocks insuffisants pour les fêtes. Dans ce contexte inflationniste, les consommateurs pourront se tourner plutôt vers les huîtres creuses, moins onéreuses que les plates. Comme le rappelle une étude mise en ligne sur le site du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la France est le premier pays producteur et consommateur d’huîtres en Europe (88 % de la production totale). Toujours dans les entrées froides, vous pouvez aussi surprendre vos convives avec des verrines aux crabes et crevettes, un millefeuille de saumon ou encore des œufs mimosa, un grand classique qui se décline dans de nombreuses recettes.