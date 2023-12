Et si vous testiez un menu 100 % végétarien pour le grand dîner de Noël ?

2,2 % des Français ne consomment pas de viande. Il est totalement possible d’épater ses convives avec un dîner 100 % végétarien ! Les plats à base d’oranges, de champignons et de lentilles peuvent parfaitement rassasier vos invités.

Si repas de Noël rime souvent avec dinde et foie gras, qu’en est-il des personnes ne mangeant pas de viande ? Selon un sondage Ifop, en 2023, 2,2 % des Français n’en consomment pas, dont 0,3 % étant totalement vegan. Si vous ne faites pas partie du pourcentage de végétariens, rien ne vous empêche pour autant de ne pas préparer de plat à base de viande pour les fêtes de Noël. Voici donc quelques idées d'entrées, de plats et de dessert adaptés à tous les régimes alimentaires.

Quelques entrées

Pour débuter ce grand festin de Noël, vous pouvez d’ores et déjà épater vos convives avec des petites bruschettas aux champignons sauvages et à la burrata. Prêtes en 15 minutes, vous aurez seulement besoin d’huile d’olive, d’une échalote émincée, d’une gousse d’ail hachée, de 300 g de champignons sauvages et de 400 g de burrata. Pour agrémenter le tout, une petite cuillère à café de zeste de citron sera la bienvenue !

Pour une deuxième alternative, un peu plus longue à la préparation, mais tout autant de saison, optez pour une couronne de Noël à la courge et à la ricotta. Pour ce faire, vous aurez besoin de : 600 g de courge musquée, coupée en morceaux, de 15 filaments de safran, de 200 g d’huile d’olive et d’une gousse d’ail écrasée. Sans oublier les épices telles que le romarin et l’origan. En une heure de préparation dont 50 min de cuisson à 180 °C, le tour est joué !

Les plats : la pièce maîtresse de votre dîner

Pour le plat principal, le temps de préparation et de cuisson sera forcément plus conséquent que pour les entrées. Mais pourquoi ne pas tenter un "Wellington végétarien" ? Cette recette, initialement faite sous forme de rôti en croûte, impressionnera tout le monde à coup sûr. Pour six personnes, les ingrédients sont les suivants : 150 g de quinoa, un oignon rouge, une gousse d’ail, 300 g de shiitake (une sorte de champignon), 200 g de châtaignes émiettées, 80 g d’airelles, 100 g de chou kale, un jaune d’œuf et une pâte feuilletée rectangulaire. Vous pouvez utiliser une deuxième pâte feuilletée pour faire les décorations dessus. Pour les coller, humidifier légèrement la pâte. Le tout, cuit au four à 180 °C durant 40 minutes.

Pour une recette un peu plus élaborée et plus ressemblante encore aux plats traditionnellement servis au dîner de Noël, optez pour un rôti de lentilles. Pour ce faire, préchauffez votre four à 180 °C. Mettez ensuite les 80 g de lentilles, 40 g de sarrasin, 35 g de flocons d'avoine dans une grande casserole, puis ajoutez l'eau et portez le tout à ébullition. Une fois le mélange fait, versez-le dans un saladier puis ajoutez les autres ingrédients (75 g de champignons, 75 g de carottes, 25 g de noisettes et 50 g de noix de cajou). Enfournez le tout durant 1 heure 10, et épatez vos invités !

Et pour le dessert ?

Voici un dessert tout en douceur et tellement raffiné : la poire pochée au safran ! Achetez simplement le nombre de poires suffisant par personne, pelez-les tout en laissant le pédoncule intact. Ensuite, mélangez 320 g de sucre en poudre, une demi-gousse de vanille, 15 filaments de safran et un petit bâton de cannelle. Portez ensuite une casserole d’eau à ébullition avec le mélange, et pochez les poires durant deux heures jusqu’à ce qu’elles soient tendres, avant de les mettre au réfrigérateur toute la nuit.

Une excellente recette de soufflé à l’orange et sorbet au chocolat pour un menu de fête qui finit en douceur, c’est possible. Léger, sucré, fort, fondant, ce dessert a tout pour plaire comme dessert d’un menu de Noël végétarien ou de toute autre grande occasion. Pour le soufflé, munissez-vous de 100 g de jaune d’œuf, 15 g de farine, 10 g de maïzena, 250 ml de lait, 50 g de sucre en poudre et deux zestes d’orange. Pour terminer les soufflés, fouettez 150 g de blancs d’œufs en neige dans un bol à mélanger avec 50 g de sucre. Au fond de chaque moule, placez un quartier d’orange puis versez le mélange. La cuisson ne dure que 10 minutes à 170°C !