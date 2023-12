Foie gras : par quoi le remplacer à Noël pour baisser son budget course ?

Produit phare de Noël, le foie gras reflète l’art de vivre à la française, bien que les stocks soient au plus bas : la grippe aviaire ayant provoqué une pénurie de volailles. Par conséquent, il faut s’attendre à ce que le foie gras d’oie ou de canard français, notamment IGP ou label Rouge, soit encore plus cher cette année. Pour un réveillon plus économique, des alternatives à cette spécialité du Sud-Ouest permettent de se régaler sans faire mal au porte-monnaie.

Entre les cadeaux de Noël, la décoration et les courses, les fêtes de fin d’année sont un poste important de dépenses. Cette année, les experts s’attendent à une baisse du budget des Français alloué pour les fêtes de fin d’année. D’après une enquête de l’Institut CSA, ils dépenseront en moyenne 120 euros pour le repas de Noël, soit 7 euros de moins par rapport à 2022. En cause notamment, la hausse du prix des denrées alimentaires, qui inciteront certains à faire davantage d’économies cette année. Et peut-être aussi, certaines concessions.

Au rayon des aliments les plus raffinés, on retrouve le traditionnel foie gras, d’oie ou de canard. Après une année 2022 marquée par l’épidémie de grippe aviaire et l’abattage de nombreuses volailles du Sud-Ouest, la pénurie devrait faire augmenter son prix "d’environ 5 %" cette année, contre 15 % déjà l’an dernier, anticipe l’interprofession du foie gras Cifog. Si ce produit reste une valeur sûre à Noël, d’autres alternatives et entrées plus abordables pourront aussi parfaitement convenir pour vos festivités.

La mousse de canard : une charcuterie à petit prix

Si vous ne souhaitez pas totalement tirer un trait sur le foie gras tout en ménageant votre budget, la mousse de canard s’impose comme un bon compromis. Moins onéreuse que le foie gras, cette charcuterie cuite est faite de foie de canard maigre et de gras de porc. Servie sur des toasts de pain frais ou de pain d’épice, elle peut être accompagnée d’une compotée de figues ou de pommes pour un résultat plus appétissant. Côté prix, le bloc de foie gras Labeyrie de 300 g vous coûtera 33,99 € chez Auchan, soit 113,30€ le kg. Moins chère, la barquette de 180 g de mousse de canard au Porto de la Compagnie Madrange est vendue à 2,09€ chez Carrefour, soit 11,61€ le kg.

Des terrines et des rillettes pour remplacer le foie gras ?

Toujours au rayon charcuterie, les terrines et rillettes d’oie ou de canard peuvent être des alternatives savoureuses. Bien entendu, elles ne sont pas aussi prestigieuses que le foie gras, mais elles sont excellentes en apéritif ou en entrée sur des tranches de pain de campagne. Pour celles et ceux qui auront le temps de cuisiner, pourquoi pas vous lancer dans une préparation maison pour faire le bonheur de vos convives ? Pour préparer une délicieuse terrine de canard aux figues pour six personnes, par exemple, rien de plus simple : faites caraméliser deux oignons à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Coupez 500g de cuisses de canard désossées en petits morceaux, ainsi que 250g de maigres et 250g de gras de porc. Mélangez le confit d’oignons et la viande puis passez la préparation dans un hachoir. Ajoutez du sel et du poivre, du cognac et de la fleur de thym. Mélangez de nouveau le tout jusqu’à obtenir une pâte uniforme. Disposez la moitié du mélange dans une terrine, bardez-là, puis disposez des figues confites au milieu. Enfin, couvrez la terrine avec de la crépinette puis faire cuire trois heures à 120°C au bain-marie. Il n’y a plus qu’à déguster !

Quels ersatz choisir pour les végétariens gourmands ?

Pour les végétariens, sachez que les "Veg’gras", "Faux-Gras", "Joie Gras" et autres "Foie Green" se multiplient dans les commerces et enseignes de la grande distribution en France. S’il est difficile de remplacer le foie gras, soit 90 % de la recette originale, certains parviennent pourtant à imiter le produit star des fêtes de Noël. Si vous avez opté pour un réveillon éthique et refusez de manger des produits issus du gavage des animaux, le "Faux-Gras bio" de la marque Gaia fait parfaitement illusion. En plus de bluffer vos convives par son aspect semblable au foie gras, son goût pourra faire office de jolie découverte. Il faudra compter 3,75€ pour un bloc de 125g légèrement truffé. La marque propose également d’autres recettes véganes aux canneberges et petits champignons. Si rien de tout cela ne vous fait envie, d’autres entrées comme des champignons farcis au boursin, des verrines et amuses-bouche végétariens ou encore des soupes et veloutés légers peuvent devenir de belles entrées de Noël.