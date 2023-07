REPORTAGE - Espagne : en voyage au pays du gaspacho, à la recherche de sa vraie recette

Le gaspacho traditionnel, pastèque et tomate ou concombre, menthe et yaourt, les marques multiplient les recettes pour nous séduire... et ça marche. En 2022, les ventes ont augmenté de 18 %. Les prix, eux, sont tout aussi variés : de moins de 4 euros pour un litre, à près de 6 euros, soit 50 % de plus.