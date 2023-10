REPORTAGE - Pâtisserie française : à l'école des meilleurs

L'École Nationale Supérieure de Pâtisserie d'Yssingeaux (Haute-Loire), forme depuis quarante ans les talents les plus prometteurs de leurs générations. Dès six heures du matin, les 300 élèves sont en uniforme et au travail, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article. Ils rêvent de devenir les prochains Pierre Hermé ou Christophe Michalak.