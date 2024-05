VIDÉO - Huile d'olive trop chère : quelles sont les alternatives ?

Le prix de l'huile d'olive a augmenté de 20% en un an. Une hausse due notamment à la sécheresse exceptionnelle, ces derniers mois, en Espagne. Par quoi remplacer cette huile très prisée par les Français ? Le 20H de TF1 vous livre quelques alternatives.

C'est une augmentation qui ne nous surprend plus, celle du prix de l'huile d'olive. "C'est vrai qu'elles ont beaucoup augmenté. Je compare un peu plus qu'il y a quelque temps et j'ai changé de marque d'huile d'olive. Il y a quatre mois, elle était à 8,80 euros, là, elle est passée à près de 15 euros.", pointe une cliente.

Le succès des huiles mélangées

À l'origine de cette hausse, la sécheresse à répétition en Espagne, le premier pays producteur d'huile d'olive. En conséquence, cette année, les ventes ont reculé de 10% dans les rayons. Mais peut-on se passer de ce produit ? Ce n'est pas si simple selon les consommateurs que nous avons interrogés. "Quand je fais une salade, je mets de l'huile d'olive, c'est évident", lance un passant.

Remplacer l'huile d'olive dans nos placards est l'une des solutions pour faire baisser la facture. Si son prix a bondi de 20% en un an, celui de colza a diminué de 9% et c'est même jusqu'à 14% de moins pour l'huile de tournesol. Mais encore faut-il savoir les utiliser, car à chaque recette son huile. Selon Pascale Hébel, experte en consommation et directrice associée chez C-Ways, les alternatives sont nombreuses : "Quand on mange des crudités, on peut la remplacer par l'huile de noix ou de noisette. Et pour les huiles de cuisson, on a tout un tas d'alternatives, les huiles de tournesol, les huiles de colza, les huiles d'arachides qui ne coûtent pas cher."

Les huiles mélangées constituent une autre solution pour ne pas renoncer complètement au goût de l'olive. Le litre est en moyenne deux fois moins cher que celui de l'huile d'olive. "Ce sont des huiles combinées qu'on mélange avec le l'huile d'olive et du colza et qui connait une très forte croissance puisqu'on a enregistré plus de 40% de vente cette année par rapport à ce qu'on vendait en moyenne l'année précédente", explique dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Franck Lecêtre, directeur commercial de l'industriel Lesieur. Toutes marques confondues, les huiles combinées sont les seules du marché à voir leurs ventes progresser, plus 13%, en un an.