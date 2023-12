Rhum, bière, fleur d’oranger… Nos conseils pour pimper vos crêpes

En ajoutant une cuillerée de rhum à votre pâte, vous obtiendrez des crêpes parfumées. Pour des crêpes aérées et légères, il est possible de remplacer un peu de lait par de la bière. La fleur d’oranger est aussi un bon moyen pour donner un goût subtil à vos crêpes.

Elle ne nécessite pas beaucoup d’ingrédients et pourtant il y a autant de recettes de pâte à crêpes qu’il y a de crêpiers. D’aucuns aiment y ajouter leur petite touche personnelle pour ravir toujours plus les papilles. Si elle est mise à l’honneur lors de la Chandeleur, les crêpes sont appréciables toute l’année. Mais alors comment donner un coup d’éclat à votre pâte à crêpes ? Voici quelques idées.

Une pointe de rhum

Certains gourmands ne perçoivent pas cette petite touche de rhum mais pour d’autres, c’est elle qui fait la différence. Il est préférable d’utiliser du rhum ambré pour votre pâte à crêpes, plus parfumé que le rhum blanc. Il vous suffit d’ajouter une cuillère à soupe à votre préparation, une fois que tous les ingrédients ont été mélangés. N’hésitez pas à adapter la cuillerée à la quantité de pâte que vous préparez. Attention toutefois à ne pas être trop généreux sur le rhum, au risque de déplaire notamment aux plus petits.

Des crêpes à la bière

Si vous aimez que vos crêpes soient légères, alors la bière peut vous séduire. Le gaz carbonique présent dans la boisson permet en effet d’obtenir cette texture fine et aérienne. Il est conseillé de remplacer un quart du volume liquide de la pâte, autrement dit un quart de la quantité de lait, par de la bière. Au-delà, votre pâte risque d’être trop liquide et vous pourriez avoir du mal à réaliser de belles crêpes. Évitez de choisir une bière trop sophistiquée pour votre recette, une bière blonde classique fera très bien l’affaire. Vous pouvez aussi opter pour une blanche ou une à base de froment, qui se mariera bien avec votre pâte. Comme pour le rhum, la bière est à intégrer en dernière à la préparation, après les ingrédients solides et le lait.

Une touche de fleur d’oranger

Ceux qui veulent apporter une note de soleil à leur recette apprécieront le goût subtil de la fleur d’oranger. Veillez toutefois à vous assurer que vos convives ne sont pas réticents à ce goût car, même sans avoir la main lourde sur le flacon, il peut s’avérer très présent et difficile à recouvrir. Contrairement au rhum ou à la bière, la fleur d’oranger peut être incorporée à la pâte juste avant le lait. Mais vous pouvez aussi tout à fait la mélanger à votre préparation en dernier lieu. Pour ce qui est de la quantité, il vous faudra trancher selon vos goûts. Pour une note légère, une cuillère à soupe suffira. Si vous préparez une grande quantité de pâte et que vous raffolez de la fleur d’oranger, il est possible d’aller jusqu’à cinq cuillères à soupe. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de laisser reposer votre pâte quelques heures avant de vous lancer dans la cuisson. Vos crêpes n’en seront que meilleures.