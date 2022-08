Cancer, déclin cognitif, vieillissement... Ces maux contre lesquels le thé aide à lutter

Avec l'allongement de l'espérance de vie, repousser le déclin cognitif propre aux personnes âgées est un défi majeur. Le thé pourrait faire partie des armes efficaces pour y parvenir. Selon une étude menée par des chercheurs de Singapour et publiée dans la revue Aging en juin dernier, les personnes qui boivent régulièrement du thé ont des régions cérébrales mieux interconnectées que les autres, ce qui est associé à une fonction cognitive saine.

Pour les besoins de l'étude, trente-six personnes âgés de 60 ans et plus ont renseigné les scientifiques sur leur santé, leur mode de vie et leur bien-être psychologique, puis passé une série de tests neuropsychologiques ainsi que des IRM. Après analyse des données, les auteurs de l'étude ont conclu que les participants qui avaient bu au moins quatre tasses de thé vert, noir ou oolong par semaine pendant environ 25 ans avaient de meilleures fonctions cérébrales que ceux qui en avaient bu moins, voire pas du tout.

"Prenons l'exemple du trafic routier : considérez les régions du cerveau comme des destinations, et les liaisons entre celles-ci sont des routes. Lorsqu'un système routier est mieux organisé, la circulation des véhicules et des passagers est plus efficace et utilise moins de ressources. De même, lorsque les connexions entre les régions du cerveau sont plus structurées, le traitement de l'information peut être effectué plus efficacement ", explique de façon simplifiée l'un des auteurs de l'étude dans un communiqué. D'autres études avaient précédemment conclu aux mêmes résultats.