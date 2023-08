Viande : ces nouvelles habitudes adoptées par les Français

C'est le nouveau produit star des boucheries. La volaille a la cote. L'an dernier, les Français en ont même consommé plus que le bœuf. C'est une première. Cette tendance oblige les bouchers, comme Eric, à revoir leur offre de viande rouge.

Ce que l'on voit le plus maintenant, c'est la volaille, le blanc de poulet et le steak haché. Ce sont des produits en moyenne plus abordables. En 2022, la consommation de viande des Français a augmenté de 0,8%. Mais dans le même temps, nous en achetons moins. Une baisse de 4% par rapport à 2021. L'inflation est passée par là.