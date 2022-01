Cantines et restaurants devront bientôt afficher l'origine de toutes leurs viandes

Éleveur de porcs dans les Hauts-de-France, propriétaire d'un cheptel de 200 animaux, Damien Carton se réjouit de cette décision. "Il est temps que l'on réagisse et que l'on mette en avant l'origine des produits, que le consommateur sache si le rôti de porc qu'il commande au restaurant est français ou non", commente-t-il dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Sur les emballages, il sera également obligatoire de préciser le pays d'élevage et d'abattage, mais aussi préciser si la viande est fraîche ou congelée. Révéler toutes ces informations est un gage permettant d'obtenir la confiance des clients pour les restaurateurs. "Je pense que cela donnera un éclairage beaucoup plus qualitatif pour les établissements et les consommateurs, qui recherchent une nourriture plus saine", estime Olivier Lejeune, restaurateur lillois.

Sur Twitter, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Julien Denormandie a salué le décret, "parce qu’en tant que parents, on veut savoir d’où vient la viande servie à nos enfants" et "parce qu’en tant que consommateurs, on souhaite la transparence de l’origine de la viande servie dans les lieux de restauration", a-t-il écrit. Il avait indiqué en septembre qu'il laisserait quelques semaines aux professionnels pour s'adapter à cette nouvelle réglementation, ce qui explique une entrée en vigueur au mois de mars.