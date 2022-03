À la découverte des Rolls de la grillade au salon du barbecue à Paris

L’appareil le plus étonnant nous est présenté par une star du secteur, le youtubeur Raphaël Guillot alias Rafa. Ce barbecue à granulés fait grille et fumoir. Nouveauté très à la mode. Technique, précis, de quoi plaire aux As du Pique, aux amateurs de chipolata de plus en plus nombreux. En France, deux millions de barbecue ont été vendus cette année 2020.