Deux recettes insolites de Laurent Mariotte pour cuisiner le poireau

On peut trouver du poireau toute l'année. Il y a différentes variétés, dont le géant d'hiver, le malabare du sud-ouest ou le Saint-Victor. Accessible, il nous permet de faire plein de recettes pour le plus grand plaisir de nos papilles. Découvrez deux recettes insolites préparées par Laurent Mariotte dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On en trouve toute l’année grâce à ses nombreuses variétés. Le poireau nous suit à travers les saisons et nous permet de se faire plaisir en multipliant les recettes gourmandes. Le poireau a la particularité d’être une aide culinaire et un légume à part entière. En effet, il peut rehausser un bouillon et lui apporter un supplément de goût. Riche en vitamines C et B, le poireau est comestible dans son entièreté et il nous veut du bien. En plus, il est accessible puisqu’il coûte en moyenne 2,03 euros pour une botte et 2,25 euros en vrac. De quoi s’amuser et faire preuve de créativité. Justement, Laurent Mariotte nous propose trois recettes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment préparer les poireaux au jambon gratinés au comté ?

Il vous faut :

3 grands poireaux

6 tranches de jambon blanc

100 g de comté râpé

De la sauce béchamel

On connaît les endives au jambon, ici, c'est le même principe, mais avec des poireaux, afin de varier les délices. On commence par les cuire une quinzaine de minutes dans de l’eau bouillante salée. On prépare ensuite une béchamel avec du beurre, de la farine et du lait bien froid. On enroule les poireaux dans le jambon, on les dépose dans un plat puis on arrose avec la béchamel, on ajoute du comté et on met le tout au four pour faire gratiner le tout.

Comment préparer le pancake aux poireaux

Il vous faut :

300 g de poireaux

2 œufs

100g de beurre demi-sel

100 g de farine

De la levure chimique

On émince les poireaux finement et on les fait revenir dans du beurre comme pour une fondue. On verse le tout dans un saladier et on ajoute les œufs, de la farine puis on mélange. Pour des pancakes plus épais, on peut ajouter de la levure. Pour faire cuire, on procède comme avec des pancakes classiques. Et si vous souhaitez pimper votre recette, vous pouvez toujours ajouter des épices. Parfait pour faire manger des légumes aux enfants ou émerveiller vos convives lors du brunch du dimanche.