Les huîtres comptent parmi les spécialités de l'île de Ré. Ces produits sont très appréciés pour leur fraîcheur et pour la cuisine originale qu'on peut en tirer. La preuve avec le chef Matthias Marc dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand on parle d’huîtres, il faut faire la différence entre les diploïdes et triploïdes. Les premières sont les huîtres naturelles, les secondes, elles se consomment uniquement l’été, car elles ne sont pas en reproduction. Elles ne sont pas laiteuses et donc plus agréables en bouche. L’huître est un produit avec beaucoup de personnalité et la France en raffole. En effet, les Français sont les plus grands consommateurs d’huîtres au monde. Le chef Matthias Marc nous propose deux recettes dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment cuisiner les huîtres à la vinaigrette ?

Il vous faut :

6 huîtres

100 g de jus de citron

100 g de sauce soja

100 g d’huile noisette

50 g de citron-caviar

On commence par préparer la vinaigrette avec le citron, la sauce soja, l’huile de noisette et le citron-caviar. Et on ajoute ce mélange sur l’huître. Pour ajouter plus de texture, le chef Matthias Marc conseille de passer l’huître au barbecue afin de la raidir.

Comment cuisiner les huîtres au petit-pois ?

Il vous faut :

6 huîtres

1 kg de petits-pois

200 g de crème crue

1 bâton de raifort

20 g d’huile d’olive

50 cl de vinaigre

50 g de fleur de sureau

Pour cette recette, on commence par préparer une crème au raifort, on ajoute les huîtres taillées, puis les petits-pois blanchis avec du citron vert et de l’huile d’olive. La crème crue et le raifort vont venir relever l’huître.

Le conseil pour ouvrir les huîtres sans finir aux urgences

Pour ne pas se blesser en ouvrant une huitre, il faut bien saisir son couteau. Pour cela, on place le pouce le plus proche possible de la lame. Ainsi, si on dérape et qu’on se pique, on limite les dégâts. Par ailleurs, il existe deux manières d’ouvrir une huître. Soit par le côté, soit par l’arrière. On prend le couteau par le bout de la lame, on s’enfonce doucement et on effectue un mouvement de levier puis on passe le couteau le long de l’huître et décrocher le muscle qui fixe les deux coquilles. Surtout, on ne force jamais !